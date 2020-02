Dominante zege voor Bentley tijdens 12 uur van Bathurst

Ondanks de tiende startplaats kwam de #7 Bentley van Gounon, Soulet en Pepper snel naar voren in de 12 uur durende race op Mount Panorama. Het trio reed na zes en negen uur aan de leiding van de race nadat het team rond het vierde uur voor het eerst aan de leiding kwam. Toch bleef het in de uren erna stuivertje wisselen met de #999 Mercedes van Raffaele Marciello, Felipe Fraga en Maximilian Buhk, maar ook de #911 Porsche van Matt Campbell, Mathieu Jaminet en Patrick Pilet. Pas in het laatste uur kantelde de wedstrijd definitief de kant van Bentley op.

Met iets meer dan een uur te gaan kwam de #7 Bentley met Gounon achter het stuur opnieuw aan de leiding toen Marciello als eerste van de leiders zijn laatste pitstop maakte in de #999 Mercedes. Gounon kon nog een paar rondjes pushen, maar een ronde later kreeg de Fransman een lekke band op Conrod Straight. Bentley was nog niet klaar voor de coureur en de stop verliep daarom niet vlekkeloos, maar toch bleef Gounon bij het uitkomen van de pits aan de leiding. Dit had enerzijds te maken met een langzamere outlap van Marciello, maar ook omdat de stop van Mercedes redelijk lang duurde toen er rechtsachter wat problemen waren.

Het drama voor Marciello was vervolgens compleet toen hij in de achtervolging op Gounon ook een lekke band kreeg. Met zo’n tien minuten te gaan plofte de Pirelli-achterband op de #999 in The Chase, Marciello moest daarom noodgedwongen nog een keer binnenkomen en verloor aanvankelijk de tweede plaats aan de #60 McLaren van Tom Blomqvist. Enkele ronden voor het einde had Marciello de achterstand op de Zweed gedicht en dook hij in de laatste bocht binnendoor. De laatste pitstop van de Mercedes werd onderzocht door de wedstrijdleiding en kort na de finish werd bekend dat het team inderdaad een tijdstraf kreeg. Dit was omdat de wagen niet uitgeschakeld was op het moment van de pitstop, iets wat verplicht is in Bathurst. Blomqvist mocht met teamgenoten Ben Barnicoat en Alvaro Parente op de tweede plaats naar het podium. Shane van Gisbergen sleepte met teamgenoten Maximilian Götz en Jamie Whincup een derde plaats uit het vuur op 44 seconden van winnaar Bentley.

De #911 Porsche van Mathieu Jaminet, Patrick Pilet en Matt Campbell eindigde op de vierde plaats. Maro Engel stuurde de #77 Mercedes met teamgenoten Luca Stolz en Yelmer Buurman naar de vijfde plaats. Buurman was daarmee de beste Nederlander tijdens de 12 uur van Bathurst. De #999 Mercedes werd uiteindelijk als zesde geklasseerd voor Dirk Werner, Matteo Cairoli en Thomas Preining in de #912 Porsche. Laurens Vanthoor sloot de race in de #1 Porsche af met een negende plaats. Samen met Earl Bamber en Craig Lowndes eindigde de Vlaming achter de #59 McLaren van Fraser Ross, Dominic Story en Martin Kodric. Dat team won overigens de Silver Cup.

Renger van der Zande werd tijdens het debuut van de Honda NSX op Mount Panorama geplaagd door technische problemen. Zijn teamgenoot Mario Farnbacher raakte vroeg in de race al veel snelheid kwijt door problemen met de krachtbron. Van der Zande mocht de wagen later nog weer naar buiten brengen, maar zijn wedstrijd kwam tot een eind toen elektrische problemen opspeelden.

De #34 Walkenhorst BMW van Nicky Catsburg was al vroeg uitgeschakeld voor een goed resultaat. De Amersfoorter raakte in zijn eerste stint een kangoeroe en moest als gevolg van de schade daarvan tweemaal in de pits komen. De schade was dusdanig hinderlijk dat de wagen uiteindelijk uit de wedstrijd gehaald werd.

Nederlands succes was er wel in de GT4-klasse waar Danny van Dongen samen met zijn teamgenoten de zege pakte in de BMW M4 GT3.

Video: Zware crash maakt einde aan ambities Audi