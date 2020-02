VIDEO: De megaklapper van Tander op Mount Panorama

Na een ijzersterke openingsstint van teamgenoot Mirko Bortolotti nam Tander na tweënhalf uur het stuur van de #2 Audi over. De crash begon toen Tander merkgenoot Dries Vanthoor aan de binnenkant wilde passeren toen de Vlaming bij het insturen van de Skyline te wijd ging. De krappe lijn zorgde echter voor overstuur in de R8 van Tander die dat niet meer kon corrigeren. De #2 Valvoline Audi vloog rechtsaf de muur in en zorgde zodoende voor de derde Safety Car-situatie op Mount Panorama.

Tander kon gelukkig ongedeerd uit zijn auto stappen: “Ik ben oké”, verklaarde de voormalig Supercars-kampioen. “Het ging heel snel, de wagens zijn op de top van Mount Panorama zo snel. Dries ging te wijd en ik zat misschien een halve autobreedte te ver naar de binnenkant. Daardoor veranderde het gedrag van de wagen volledig. De auto is daar het hele weekend nerveus geweest en deze keer ging het helemaal de verkeerde kant op.”

Eerder in het weekend ging het ook al mis in Skyline toen de Lamborghini Huracan van Dean Canto van de baan schoot. Hij eindigde met de Italiaanse bolide op de baanafzetting. Ondanks de crash en de schade aan de wagen kon het team wel gewoon starten in de race.

De klapper van Tander was niet het enige incident tijdens de 12 uur van Bathurst. Eerder in de race schoot Come Ledogar hard van de baan met de #188 Aston Martin, zie onderstaande beelden: