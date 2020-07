Geen publiek bij de 24 uur van de Nürburgring door corona

De 48ste editie van de legendarische uitputting op de Nürburgring Nordschleife zou aanvankelijk in het hemelvaartsweekend plaatsvinden, maar werd logischerwijs uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels is de actie op de 23 kilometer lange piste weer op gang gebracht, er zijn alweer enkele races van de Nürburgring Langstrecken Serie (voorheen VLN) verreden. Voor de jaarlijkse 24 van de Nürburgring is ook een nieuwe datum geprikt: het weekend van 24 t/m 27 september 2020. De organisatie heeft nu de moeilijke beslissing moeten nemen de race zonder publiek af te werken.

“Het mag duidelijk zijn dat we heel blij zijn met het feit dat we de race dit jaar alsnog af kunnen werken, daar hebben we hard voor gewerkt. Helaas is er wel sprake van een grote tegenslag”, zei racedirecteur Walter Hornung. “Jammer genoeg moeten we het in 2020 stellen zonder onze fans. We zullen ze missen want de toeschouwers horen als geen ander bij de unieke sfeer van dit evenement.”

De organisatie dankt de grote merken Mercedes, BMW, Porsche en Audi voor de betrokkenheid bij het evenement. Reeds gekochte tickets voor de race van dit jaar blijven geldig voor de editie in 2021. De organisatie van de race werkt aan een manier zodat fans de race online kunnen volgen, bovendien probeert men nieuwe manieren te vinden waardoor fans toch ‘interactie’ hebben met het evenement.

Donderdag werd bekend dat de Nürburgring in beeld is voor het houden van een Formule 1-race later dit jaar. De koningsklasse van de autosport zou daarmee voor het eerst sinds 2013 terug kunnen keren op het wereldberoemde circuit in de Eifel.