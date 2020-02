VIDEO: Zware crashes tijdens kwalificatie 12 uur van Bathurst

Het crashfestijn begon met een aanzienlijke klap voor Marvin Kirchhöfer. Hij verloor de macht over het stuur van zijn Aston Martin Vantage AMR GT3 en kwam er meteen achter dat Mount Panorama op zulke momenten onverbiddelijk is. De bovenstaande crash bleek het gevolg. Onder meer Renger van der Zande zag het ongeval gebeuren en zette zijn auto zeer chique aan de kant om te kijken hoe het slachtoffer er aan toe was. Een duimpje omhoog gaf alvast enige geruststelling.

Sam Shahin beleefde een zo mogelijk nog zwaardere klap. Iets later in de kwalificatie werd zijn #777 Triple Eight Mercedes van achteren aangetikt door de Lamborghini van Cameron McConville. Het tikje bleek grote gevolgen te hebben. Shahin schoot namelijk rechts van de baan, om vervolgens terug te keren op het asfalt en links in de vangrail te belanden. Een afgeschreven Mercedes was het resultaat. Bekijk hieronder de beelden:

Bij de laatste crash van de kwalificatie was de ravage minder groot, noem het vooral een merkwaardige manier van inparkeren. Dean Canto parkeerde zijn Lamborghini Huracan GT3 zaterdag namelijk op bijzondere wijze bovenop de bandenstapels. Of het zo bedoeld was, blijft zeer de vraag maar kunstig is het wel. Bekijk hieronder de beelden:

Na al deze tumult wist Matt Campbell beslag te leggen op een overtuigende pole-position. In de allesbeslissende Top 10 Shootout bleek hij een klasse apart door met zijn Porsche een rondetijd van 2.03.555 op de klokken te zetten. Alvaro Parente sloot aan op P2, terwijl Raffaele Marciello zijn Mercedes op de derde plek posteerde. Laurens Vanthoor moest genoegen nemen met P5, terwijl de equipe van Yelmer Buurman in de beslissende fase wegzakte naar de zesde stek. De 12 uur van Bathurst begint zaterdag om 19.45 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op Motorsport.com.