Stevige kritiek vanuit paddock op DTM-test: "Complete shitshow"

De ADAC organiseerde vorige week een verplichte tweedaagse test op het circuit van Hockenheim, waarbij alle teams de kans kregen om meters te maken in aanloop naar de seizoensopener op Oschersleben op 27 en 28 april. De teams hebben dit jaar veel minder testmogelijkheden en kunnen dus elke testgelegenheid goed gebruiken, maar omdat Hockenheim pas in oktober aan de beurt is op de DTM-kalender en de Balance of Performance nog niet vastligt, wilden teams bij deze test nog niet volledig voluit gaan.

"Dit is een complete shitshow", vertelt een hooggeplaatst teamlid die anoniem wil blijven tegen Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. "We verbranden brandstof en banden voor niks, we leren helemaal niks. Niemand laat het achterste van de tong zien. En waarom zouden ze?" Volgens dezelfde bron had ADAC de teams een stimulans moeten geven om voluit te gaan, zoals dat ook al gebeurt bij de 24 uur van Daytona met de de Roar Before The 24, dat als kwalificatie dient voor die langeafstandsrace. "Wanneer er iets op het spel staan, rijd je niet langer met de handrem erop."

Het was echter niet voor iedereen een nutteloze test. Het nieuwe team van Rainer Dörr, dat met de McLaren 720S GT3 Evo deelneemt, kon namelijk belangrijke data verzamelen. "Het is niet veel waard voor de ervaren teams die hier al honderden ronden hebben gereden, maar voor ons is het superbelangrijk. Elke kilometer helpt ons", aldus Dörr. Voor zijn team was het ook een nuttige test om te controleren of de tweede McLaren, die pas een week voor de test afgeleverd was, naar behoren werkte. Voor coureur Ben Dörr was het een goede kennismaking met de GT3-auto waar hij weinig mee heeft gereden.

Zinloze kilometers

Bij Abt Sportline pakte men vroegtijdig in op woensdag. Zij lieten het laatste uur van de test schieten en laadden de Audi R8 LMS GT3 Evo weer in de vrachtwagen. "We hadden een programma en hebben die afgewerkt", zegt Abt-directeur Thomas Biermaier. "Het heeft geen nut om zinloze kilometers te rijden." Hij zag op marketingvlak wel een pluspunt aan deze DTM-test. "Ik zie het als iets positiefs dat alle teams kort voor het seizoen samenkomen. Alle teams en coureurs zijn er en laten hun overalls en kleurstellingen zien. Dat is belangrijk voor de pers, zodat iedereen de nodige foto's kan maken. Hockenheim is een prima locatie, want als je zoiets op Misano zou doen dan is niemand geïnteresseerd."

"Maar wanneer het aankomt op het probleem van de performance: we hebben elk jaar voor en na de test dezelfde discussie. Het helpt niet echt", aldus Biermaier. Gevraagd of er volgens hem een stimulans moet komen voor de teams om serieus deel te nemen aan de test, antwoordt de Abt-manager: "Je zou misschien een paar punten kunnen uitdelen, maar ik weet het niet. Dan kun je net zo goed direct een race-evenement organiseren. Het is een warm-up, een soort van shakedown. Je kunt de rondetijden niet licht opvatten."

Thomas Voss, ADAC's hoofd van motorsport, is tegen het idee van kunstmatige ingrepen om teams zo te dwingen tot het zetten van snelle rondetijden tijdens de test. "Ik ben tegen overregulering", zegt Voss tegen Motorsport-Total.com. "Ze moeten er in alle rust kunnen testen. We hebben twee nieuwe teams die nog niet bekend zijn met deze omgeving. Het zou verkeerd zijn om van hen de maximale performance te eisen. We moeten het laten zoals het is." Hij vergelijkt het daarnaast met andere topsporten waar teams en atleten niet meteen het achterste van hun tong laten zien bij een training. "Wanneer FC Bayern München op Sabenerstrasse traint, dan matten ze zichzelf niet zo af zoals in de wedstrijden."