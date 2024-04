Alle nieuwe regels voor DTM-seizoen 2024 op een rij

Beperking van testmogelijkheden

Een van de grootste veranderingen voor 2024 is de beperking van de testmogelijkheden. Het is ook meteen een van de moeilijkst controleerbare regels voor ADAC, dat DTM-coureurs slechts vijf testdagen gunt in 2024. Zo'n zogenaamde 'gelimiteerde DTM-testdag' wordt door ADAC gedefinieerd als een 'rijactiviteit die uitgevoerd wordt door een DTM-coureur in een GT3-auto van een DTM-team op DTM-banden'. Bij die tests is er geen directe beperking op de hoeveelheid banden die gebruikt mogen worden. Wel is er een limiet van drie verse banden vastgesteld voor deze testdagen. Naar verluidt heeft de ADAC echter niet de financiële middelen om het bandengebruik tijdens zo'n test te monitoren. Door deze regel kunnen DTM-teams er dus voor kiezen om vijf dagen met twee coureurs te testen of tien dagen als de coureurs los van elkaar testen.

Meer tijd in vrije training

Waar de testmogelijkheden dus minder zijn geworden, heeft ADAC wel besloten om de eerste vrije training - op verzoek van de teams - met tien minuten te verlengen. Deze openingssessie zal dus voortaan 55 minuten duren. De tweede vrije training telt gewoon nog 45 minuten, waardoor coureurs dus in totaal 100 minuten de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de kwalificaties en races op zaterdag en zondag. DTM-manager Michael Rebhan legt tegen Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, uit dat dit het gevolg was van de beperking op testmogelijkheden. "We hadden de sessies graag willen inkorten, maar het punt is dat je tijdens de sessie vaker dingen kunt veranderen en uitproberen."

Eerder dit jaar waren er nog gesprekken over het veranderen van het weekendformat, waardoor de race vrijwel direct na de kwalificatie zou starten. Van die plannen is uiteindelijk niks terechtgekomen, waardoor het format verder gelijk blijft aan vorig jaar. Dat houdt dus in dat de kwalificatiesessies 20 minuten duren gevolgd door een race van een uur.

Verplichte pitstops tijdens SC of FCY tellen niet mee

Een andere grote verandering voor 2024 heeft betrekking tot de pitstopregels. Wanneer er een full-course yellow of safety car is, dan telt vanaf heden de gemaakte pitstop tijdens zo'n fase niet meer mee als de verplichte pitstop die de coureurs tijdens de race moeten maken. De teams zullen dus scherper moeten zijn op hun strategie. De ingreep is er gekomen om het veld gelijk te trekken: "Anders zou de coureur die eerder is gestopt een nadeel hebben", legt Rebhan uit. Racedirecteur Sven Stoppe wil ook afzien van het gebruik van safety cars tijdens de pitstopwindow om de afstand tussen de coureurs gelijk te houden en alles eerlijk te laten verlopen voor het hele veld.

Top-vijf-regel uitgebreid tot top-tien

Vorig jaar moesten de coureurs die in de top-vijf startten beginnen op de banden waarmee zij gekwalificeerd hadden. Dit jaar is die regel uitgebreid naar de top-tien. Op gebruikte banden rijden heeft gevolgen voor de warm-up en de houdbaarheid van het rubber, waardoor coureurs op nieuwe banden bij de start een voordeel kunnen hebben.

Geen voordeel voor Schubert Motorsport

Dit jaar is er één team dat maar liefst drie auto's heeft ingeschreven: Schubert Motorsport. René Rast, Marco Wittmann en Sheldon van der Linde representeren het Duitse team in de BMW M4 GT3. Het team heeft een tweede pitstopvak toegewezen gekregen, maar om te voorkomen dat zij er een voordeel uit halen is er een regel in het leven geroepen. Vanaf het tweede raceweekend moeten de twee best geklasseerde coureurs van het team één pitstal delen terwijl de andere coureur zijn eigen pitvak krijgt. In de openingsronde op Oschersleben krijgt Schubert nog vrije keuze daarin.

Met deze regel wil de ADAC voorkomen dat een team met drie auto's voordeel pakt in de races. "Bij deze regel vroegen de teams precies wat we deden en waarom we het deden," legt Rebhan uit. "Maar ik denk dat het eerlijk is als de zwakste coureur het voordeel heeft."

De eerste DTM-race van het seizoen vindt plaats op 27 april op Oschersleben. Op 8 en 9 juni is de DTM in Zandvoort voor de gebruikelijke twee races.