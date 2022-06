DTM komt met nieuw kwalificatieformat voor Norisring

“Onze wens, en ook de wens van de teams, was heel duidelijk: het veld splitsen. Met bijna dertig wagens op deze baan wordt wat krap”, bevestigt Layla Wagener, manager competition & technology bij de ITR. Daarom is het format van de kwalificatie eenmalig aangepast.

Startgroepen op basis van kampioenschapsstand

De twee startgroepen worden ingedeeld op basis van de stand in het kampioenschap. Leider Sheldon van der Linde start in groep A, de nummer twee Mirko Bortolotti in groep B, nummer drie Nico Muller weer in groep A et cetera. Dit geldt voor de beide kwalificaties, ook als de stand door de race op zaterdag veranderd. Aangezien er geen gastrijders toegestaan zijn op de Norisring en T3 Motorsport waarschijnlijk wederom niet aan de start staat, rekent men op een deelnemerslijst van 27 auto’s. Aangezien het stratencircuit doorgaans sneller wordt naarmate er meer gereden worden, begint op zaterdag groep A en op zondag groep B met de twintig minuten durende sessie. Vijf minuten later gaat de andere groep de baan op.

Maar hoe wordt dan de startopstelling bepaald? “De snelste rijder uit beide groepen begint op pole-position”, meldt de DTM. “De tweede plaats gaat naar de rijder die de snelste tijd in de andere groep gerealiseerd heeft. En de derde plaats gaat naar de rijder die de tweede snelste tijd in de groep van de snelste rijder heeft neergezet.” Dat houdt in dat de startgrid niet bepaald wordt op basis van tijden, maar van positie in de twee groepen. “We hadden meerdere mogelijkheden en hebben in Imola lang met de rijders en teams gesproken”, legt Wagener uit. “Natuurlijk was het ook een optie om de tijden van de twee groepen weer te combineren. Wij vonden het het eerlijkst om het zo op te lossen. Zo wordt de baanevolutie of verschil in omstandigheden geneutraliseerd.”