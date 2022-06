DTM Electric werkt hard aan prototype om mee te testen in 2023

Nadat vorig jaar een demonstratiewagen werd getoond bij de DTM-races op Hockenheim, verscheen er een prototype van de DTM Electric tijdens de seizoensfinale op de Norisring. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zo zullen de nieuwe racemonsters goed zijn voor een Megawatt, oftewel 1.000 Kilowatt (1.360 pk). Bij de topsnelheid wordt gemikt op 320 kilometer per uur, hoewel hij 340 zou kunnen halen. Binnen vijf seconden zou een DTM Electric van 0 naar 200 kilometer per uur moeten gaan, net als een F1-bolide.

Met het prototype uit 2021 kan niet getest worden. De versie waarmee dat wel kan, is onderweg. Dit laat Michael Resl, technisch directeur van de DTM, weten. Hij vertelde bij de recente DTM-races in Imola dat ITR, de organisator van het Electric-kampioenschap, bijna klaar is met de specificaties voor de wagen. Daarna kan het bouwen van het prototype beginnen. "Voor wat betreft het prototype voor 2023 zitten we dus goed", aldus Resl. "Het doel is om in 2024 te gaan racen, maar met elektronica zit je momenteel met levertijden van 48 weken. Of het allemaal lukt hangt erg af van het aantal teams dat mee gaat doen en hoeveel wagens we op de baan kunnen brengen."

Het zou dan ook 2025 kunnen worden, stelt Resl. Dit geeft fabrikanten die momenteel geen elektrisch GT-aanbod hebben, de gelegenheid om eerst producten te ontwikkelen. IRT staat daar voor open. "Want we willen geen zaken overhaast doen", zegt Resl. Het gaat nu alle kanten op bij teams die willen meedoen. Sommigen willen snel materiaal hebben en zijn er helemaal klaar voor, anderen zijn dat volgens hem nog lang niet. "In 2025 zullen meer fabrikanten een goed product hebben."

ITR ziet ook graag privéteams instappen, naast fabrieksinschrijvingen. Te midden van de opkomst van het kosteneffectieve LMDh-platform, waarmee fabrikanten hun eigen stijlkenmerken en verbrandingsmotoren kunnen gebruiken op een specifiek LMP2-chassis, gekoppeld aan een standaard hybride-eenheid, zegt Resl dat ITR "vrijheid geeft in sommige gebieden die relevant zijn voor de OEM's." Maar de DTM Electric-wagens zullen volgens hem in principe gelijk blijven gedurende de eerste homologatieperiode van drie jaar.

Resl voegde eraan toe dat DTM Electric geen gebruik zal maken van "kunstmatige trucs" en dat de races sterk zullen lijken op het huidige DTM-weekendformat. "Er is alles mogelijk, van twee sprintraces met tussendoor opladen of een langere sprintrace zonder opladen."