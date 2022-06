Feller verzilvert pole en pakt eerste DTM-zege in race 2 Imola

Nadat René Rast zaterdag zijn eerste DTM-zege onder de GT3-reglementen boekte, kwamen de coureurs zondagochtend alweer in actie voor de tweede kwalificatie van de krachtmeting in Imola. Ricardo Feller verzekerde zich in zijn Audi van zijn eerste pole-position in de DTM door Felipe Fraga in zijn Ferrari nipt te snel af te zijn. Marco Wittmann en Maro Engel namen plaats op de tweede startrij, Clemens Schmid completeerde de top-vijf in de kwalificatie.

Aan het front verliep de start van de tweede race op Autodromo Enzo e Dino Ferrari vlekkeloos. Feller behield de leiding, maar moest zich wel verdedigen ten opzichte van Fraga. Dat bleef in het restant van de eerste ronde zo, waarna de Braziliaan op start-finish voorbij ging aan de Audi-coureur. Engel nam intussen de derde plek over van Wittmann, terwijl Nick Cassidy goed startte en naar de vijfde positie opklom. Iets verder naar achteren ging het in de tweede bochtencombinatie fout voor Laurens Vanthoor, die van achteren werd aangetikt door Maximilian Buhk. Beide rijders kwamen nog naar de pits, maar moesten daar opgeven vanwege de opgelopen schade.

Na vier ronden moest de safety car dan wél in actie komen vanwege een crash van Rolf Ineichen en Thomas Preining, die daarna vast stonden in de grindbak. Op dat moment viel Rast ook uit vanwege een lekke band. Onder de safety car werd eveneens het pitwindow geopend en dat zorgde voor wat verschuivingen. Cassidy en Dennis Olsen besloten om hun pitstop uit te stellen, de rest van het veld kwam wel naar de pits voor de bandenwissel. De grote winnaar van de pitstopreeks werd Dev Gore: de Amerikaan kwam in ronde 5 precies op tijd naar de pits - terwijl Arjun Maini enkele seconden te vroeg was - en veroverde daarmee de virtuele leiding, voor Fraga, Feller en Auer.

In de tiende ronde volgde de herstart, waar de pechreeks van Fraga een vervolg kreeg. De coureur van Red Bull AF Corse kwam bij de herstart in aanraking met Maini, waardoor hij een lekke band opliep en zijn auto daarna in de pits moest parkeren. Feller profiteerde daarvan door de plek achter Gore in te nemen, maar tegelijkertijd moest hij uitkijken voor Maini. De Indiër wist de polesitter in ronde 12 weer te passeren, maar later die ronde volgde direct de tegenaanval van Feller. Binnen een tijdsbestek van enkele bochten zouden ook Lucas Auer, Marco Wittmann en Sheldon van der Linde zich langs Maini wurmen.

Het gaf Feller de ademruimte om het kleine gaatje naar Gore dicht te rijden, waarna in ronde 14 de beslissende inhaalactie volgde voor de op dat moment derde positie. Cassidy en Olsen moesten hun stop echter nog maken en toen zij dat in de twintigste ronde deden, kreeg de Zwitser de leiding voor het eerst sinds de eerste ronde weer in handen. In het restant van de race wist Feller een gaatje van twee seconden te slaan naar Gore en zonder fouten zou hij uiteindelijk naar de finish rijden voor zijn eerste podiumplaats in de DTM, wat meteen dan ook een overwinning werd.

Twee seconden achter Feller verzekerde Gore zich vanaf de 21e startpositie van zijn eerste punten in de DTM door tweede te worden. Auer leek lange tijd op weg naar de derde plek op het podium, maar in de laatste ronde van de race wist Wittmann die van hem af te pakken. Achter de Oostenrijker van Mercedes werd Sheldon van der Linde vijfde, gevolgd door Walkenhorst-teamgenoot Philipp Eng. Maro Engel eindigde op de zevende stek, terwijl Nico Müller, Maximilian Götz en Mirko Bortolotti de laatste punten verdeelden op Imola.

Het eerstvolgende DTM-weekend vindt tussen 1 en 3 juli plaats op de Norisring in het Duitse Neurenberg.

Uitslag DTM Imola - Race 2

Volgt spoedig.