ADAC presenteert plannen en kalender voor DTM 2023

Vorige week werd bekend dat de ADAC het DTM-kampioenschap overneemt van de ITR. Vanaf komend seizoen is de DTM de topklasse van de ADAC, boven de GT Masters en de Prototype Cup Germany, zo maakte de Duitse autosportbond bekend. De DTM behoudt hetzelfde format met één coureur per auto en de korte races om verschil te houden met de GT Masters. Daarom mogen coureurs met een platinum rating niet in de GT Masters rijden, omdat de DTM bedoeld is voor de absolute topcoureurs. Er zullen ook wat veranderingen zijn in het traditionele kampioenschap. De SRO [organisatie achter het GT3-platform] zal vanaf 2023 de Balance of Performance gaan regelen en Pirelli vervangt Michelin als officiële bandenleverancier.

De ADAC maakte ook van de gelegenheid gebruik om de volledige kalender van 2023 te onthullen. Bijna alle races worden gehouden in Duitstalige landen. Zes weekenden zijn er in Duitsland en een vindt er plaats in Oostenrijk. Het enige andere evenement vindt plaats in Zandvoort. Van 23 tot en met 25 juni racen de DTM-wagens door de Nederlandse duinen, iets wat in 2018 voor het laatst gebeurde. Het seizoen begint een maand eerder met de races in Oschersleben. De race op de Norisring vindt een week later plaats in verband met vele verschuivingen vanwege de nieuwe datum van de Formule 1 Grand Prix van België. Na een zomerpauze van een maand rijdt het veld op de Nürburgring, waarna het veld zich verplaatst naar de Lausitzring. De laatste weekenden vinden plaats op de Sachsenring, de Red Bull Ring en de Hockenheimring.

Hoewel de kalander voor de GT Masters, dat volgend jaar overigens DTM Endurance zal heten, nog niet onthuld is, lijkt de ADAC van plan te zijn om beide kampioenschappen zes tot zeven keer in hetzelfde weekend te laten racen. Het schema is zo ontworpen dat er geen clashes zijn met de GT World Challenge Europe, Formule E en grote races zoals de 24 uur van de Nürburgring. Dit zou het theoretisch gezien mogelijk maken voor René Rast om terug te keren in het kampioenschap bij zijn nieuwe werkgever BMW. Rast is momenteel de grote ster met drie titels op zak. De Duitser rijdt volgend jaar in ieder geval in het Formule E-kampioenschap met McLaren, maar de GT-plannen met BMW zijn nog niet exact bekend.

Kalender DTM 2023

Datum Evenement 26 - 28 mei Oschersleben 23 - 25 juni Zandvoort 7 - 9 juli Norisring 4 - 6 augustus Nürburgring 18 - 20 augustus Lausitzring 8 - 10 september Sachsenring 22 - 24 september Red Bull Ring 20 - 22 oktober Hockenheimring