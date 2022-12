Nu de kogel eindelijk door de kerk was nadat ADAC aankondigde dat men de sport over gaat nemen van ex-promotor ITR, komt er een begin van het einde van een rumoerige periode van de raceklasse. ADAC maakte bekend dat de kalender van 2023 uit acht races bestaat, waarvan het grootste gedeelte in Duitssprekende landen zal plaatsvinden. Verder worden er een aantal veranderingen verwacht, waaronder “significante maatregelen om de budgetten van de teams te verminderen”. Verschillende DTM-teams hopen daardoor dat ADAC af gaat stappen van twee-aan-twee-raceherstarts. Deze formule werd in 2017 ingesteld door ITR, maar zijn dit jaar hevig bekritiseerd door verschillende teams. Aanleiding hiervan is de grote hoeveelheid ongelukken dit jaar op de Norisring en Hockenheim.

ITR had eerder aangekondigd dat de regels op dit gebied ongewijzigd zouden blijven voor het seizoen van 2023, maar met de nieuwe eigenaren hopen teams dat dit alsnog wordt aangepast. Ulrich Fritz, teambaas van Mercedes-team HRT, benadrukt dat het verminderen van crashes om zodoende de kosten te drukken de hoogste prioriteit van de sport moet zijn. “Vooral als je naar de races op de Norisring en Hockenheim kijkt, dan hebben de twee-aan-twee-herstarts ons miljoenen gekost. Het is goed voor de show, maar niet als niemand het zich kan veroorloven. Dit was een gigantische kostenpost voor ons, ik vind dat het moet verdwijnen.

Andere manieren om races spannender te maken

Teambaas Timo Bernhard van het gelijknamige Team Bernhard stemt met zijn collega in en vertelt dat de huidige opzet “te veel onnodige spanning” oplevert. “Als de rijders achter elkaar zouden starten, dan zouden de herstarts al spannend genoeg zijn.” Bernhard zou liever zien dat deze kosten in andere alternatieven die de sport spannender maken worden gestoken, zoals het behouden van snelle pitstops. “Daarin kunnen de teams het verschil maken. Ik denk dat teams een grotere rol moeten spelen in het resultaat van een coureur. Een bandenwissel is daar een goed voorbeeld van.”