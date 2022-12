Berger hoopt dat nieuwe DTM-eigenaren vasthouden aan huidige regels

Afgelopen week was er het nodige te doen om de toekomst van de DTM, een van Duitslands bekendste raceklassen. Nadat er geruchten over een overname door ADAC rond gingen, trok Gerhard Berger de stekker uit DTM-eigenaar ITR. Een overname door de grootste Duitse automobielbond leek daardoor al onvermijdelijk en vrijdag werd het nieuws dan ook officieel bevestigd. De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren met de DTM, dat voor 2023 nog geen kalender heeft gepresenteerd en nu bovendien intern ook een concurrent heeft in de GT Masters. Sinds de grote veranderingen in DTM in 2021 wordt in beide kampioenschappen namelijk met GT3-bolides gereden.

In gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total vertelt Berger dat hij er vertrouwen in heeft dat DTM voor de lange termijn in de juiste handen is bij ADAC. Donderdag houdt de bond een persconferentie waarin de plannen voor de klasse bekend worden gemaakt, maar in de aanloop naar dat moment geeft Berger zijn opvolgers alvast een goedbedoeld advies. "Mijn aanbeveling is om vast te houden aan het huidige concept, het format en de reglementen, omdat die goed zijn ontvangen door de fans. De ADAC heeft de rechten van de DTM niet gekocht om de klasse te laten verdwijnen, maar om te profiteren van zijn kracht", adviseert de tienvoudig Grand Prix-winnaar.

Ook verwierp Berger suggesties van DTM-teambazen dat zij begrepen dat het seizoen 2023 op normale wijze afgewerkt zou worden en dat zij niet op de hoogte zouden zijn van de daadwerkelijke situatie. "Dat kan ik niet begrijpen. Ik heb altijd in contact gestaan met de teams en fabrikanten. Degenen die geïnteresseerd waren, werden voldoende op de hoogte gehouden van wat er op de achtergrond speelde", legt Berger uit. "Het was ook de uitgesproken wens van de teams om in gesprek te gaan met ADAC, zodat we synergie en één contactpunt kunnen creëren. Helaas is het vaak onvermijdelijk dat een organisatie verdwijnt bij een fusie. Maar het kan ook niet uitgesloten worden dat de ene of de andere in de nieuwe opzet weer nodig is. Voor het team van ITR zijn er mogelijk toekomstkansen via mijn netwerk en mijn andere bedrijven."

Verkoop onderdeel van toekomstplan Berger

Berger kwam in 2017 aan boord bij de ITR, dat DTM sinds 1986 organiseerde, en schaalde zijn eigen werkzaamheden in 2022 al wat terug. Nu ITR is opgedoekt en hij zelf in 2023 niet meer de scepter zwaait bij de klasse, heeft hij besloten om het rustiger aan te doen en minder tijd te besteden aan de autosport. "Mijn economische belangen en de planning van mijn persoonlijke leven spelen ook een rol in het besluit. Ik had verschillende opties en koos niet alleen voor degene die bij mijn belangen past, maar die ook in het belang van de Duits-sprekende autosport is. Uiteindelijk was ik ondernemer en ben ik ondernemer. Ik nam DTM in een lastige tijd over, bleef het runnen, heb het opgebouwd en het nu verkocht. Deze stap past ook bij de planning van mijn persoonlijke leven, wat mij nu meer tijd geeft voor andere activiteiten en mijn familie dan voor autosport."