Barreda wint vierde etappe Dakar, De Soultrait leidt klassement

Het jojo-effect waar de kopmannen van Honda dinsdag over spraken zette zich voort tijdens de vierde etappe van woensdag. Althans, voor Barreda. De Spanjaard begon wederom furieus nadat hij dinsdag veel tijd verloor en was nagenoeg de hele etappe de snelste man op de proef. Alleen Toby Price gaf aan het begin nog wat weerstand, maar die verloor toch weer aardig wat tijd door het openen van de proef. Barreda bereikte de finish met een voorsprong van 5.57 minuten op Ross Branch, de nieuwe aanwinst van Yamaha. De derde plaats was er voor debutant Daniel Sanders.

Luciano Benavides werd vierde voor de nieuwe klassementsleider Xavier de Soultrait. De Soultrait lost daarmee Howes af, die vandaag met een tijdverlies van 13.13 minuten aan de finish kwam. Wel blijft het klassement in handen van een Nederlands team. Howes komt uit voor BAS Dakar, De Soultrait rijdt voor het team van Henk Hellegers. Joaquim Rodrigues eindigde als zesde voor Jose Ignacio Cornejo en Pablo Quintanilla. Privateer Stefan Svitko eindigde op de negende plaats, Adrien van Beveren werd tiende.

Toby Price verloor andermaal aardig wat tijd, hij kwam op 14.42 minuten achterstand aan de finish. Ricky Brabec leverde ook aardig wat tijd in, al maakte de Amerikaan zijn woorden van een dag eerder wel waar. Hij verklaarde dat het geen zin had om steeds etappes te winnen als het een dag erna weer flink tijdverlies op zou leveren. Brabec won dus niet, maar klokte een achttiende tijd op 12.53 minuten van teamgenoot Barreda. Veel schoot Brabec er dus niet mee op, hij staat vijftiende in het klassement.

Uitslag vierde etappe Dakar 2021 - motoren

