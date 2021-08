Herlings kapot na verloren GP-zege: “Wilde geen risico’s nemen”

Na de eerste manche te hebben gewonnen en sterk te zijn gestart aan de tweede hoefde Herlings alleen merkgenoot Prado nog voor zich te dulden in de tweede manche van de MXGP van Letland. De verstandig rijdende WK-leider Tim Gajser deed achter Herlings geen poging om de Nederlander onder druk te zetten, dat was in ieder geval niet zichtbaar. The Bullet zelf zette wel aan in een poging Prado in te halen en nog drie extra punten te pakken op zijn grote concurrent. De Spanjaard pareerde de versnelling echter en vervolgens maande zijn team Herlings om eieren voor zijn geld te kiezen, wat hij ook deed.

“Ik had het gevoel dat ik hem wel in had kunnen halen”, zei Herlings over de slotfase. “Maar ik wilde geen risico’s nemen. Jorge reed goed en maakte niet echt foutjes.” Herlings nam genoegen met de GP-zege, ook al moest hij de tweede manche aan zijn jongere merkgenoot laten. De winst kwam er echter niet, omdat Herlings viel. “Ik viel helemaal zelf om. Vervolgens duurde het lang voordat ik de motor gestart kreeg, dat gebeurt wel eens als hij heet wordt. Ook reed er nog iemand over mijn voet heen.” Herlings werd door het oponthoud door zowel Gajser als Febvre voorbijgereden en werd vierde. Wel ging hij als nummer drie mee naar het podium. Gajser erfde de zege.

“Ik ben hier helemaal kapot van”, zei Herlings direct na de race. “Het weekend verliep perfect tot die laatste ronde. Het spijt me voor mezelf en voor het team.” De blik van Herlings ging direct uit naar de volgende GP’s in Turkije, die over een kleine maand op de planning staan. “Dan heb ik hopelijk niet zoveel pijn meer en zal ik fitter zijn. Dan kunnen we die jongens goed onder druk zetten. De anderen zijn snel, maar we staan tot nu toe altijd op het podium. We weten wat we moeten doen. Nu moeten we een stapje erbij zetten en wat zeges gaan boeken!”

Voor Herlings was de MXGP van Letland de afsluiting van een zware periode na zijn schouderblessure, opgelopen in Oss. Om zijn titelkansen in leven te houden reed hij, met die blessure, na twee weken alweer. Daardoor miste hij alleen de MXGP van Tsjechië. In de wedstrijden in Lommel en Kegums liep hij in totaal acht puntjes in op WK-leider Gajser, wat mag worden gezien als een klein wondertje. De achterstand van Herlings in de tussenstand is nu nog 43 punten.