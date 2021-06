Herlings en Coldenhoff naar Ernée voor laatste pre-season race

De duizend toegestane toeschouwers op de historische GP-baan zullen op 6 juni een flink aantal wereldtoppers in actie zien komen. In de MXGP-klasse zijn de complete fabrieksteams van Yamaha, Kawasaki en Husqvarna aanwezig, wat ook betekent dat Arminas Jasikonis voor het eerst sinds zijn zware crash in 2020 weer zal racen. Voor KTM verschijnt Jeffrey Herlings aan het starthek.

In de MX2-klasse is het startveld nóg indrukwekkender. Regerend wereldkampioen Tom Vialle start daar net als teamgenoot René Hofer. Ook F&H Kawasaki is voltallig aanwezig.

Eerste echte krachtmeting

Pas een week voor de start van het seizoen is er een echte kans om de krachtsverhoudingen in te schatten. Op Jasikonis na kwamen alle coureurs die in Ernée staren al eens in actie tijdens een race dit seizoen, maar nog niet eerder startten zoveel toppers in dezelfde race. Voor sommige rijders is het al even geleden dat ze hun laatste wedstrijd reden. Denk bijvoorbeeld aan Romain Febvre en Glenn Coldenhoff, die in maart het Italiaanse kampioenschap reden. Herlings verscheen anderhalve week geleden voor het eerst achter het starthek. De viervoudig wereldkampioen had het in het Britse Lyng nog knap lastig met MXGP-debutant Ben Watson.

Ernée biedt naast een vol startveld ook een baan die zich leent voor stevige duels. De harde Franse omloop is al tientallen jaren een begrip, ondanks dat er al een tijdje geen GP meer is gereden. Voor veel motorcross-volgers zal de wedstrijd een goede indicatie geven hoe de rijders ervoor staan. Voor de Nederlanders moet op de harde baan bevestiging komen van hun vorm. Dat zal vooral voor de rijders gelden die dit jaar op een nieuwe motor zijn gestapt. Overigens moet Brian Bogers nog even wachten op het antwoord op die vraag, aangezien hij geblesseerd is. Calvin Vlaanderen, die afgelopen winter aan zijn knie is geopereerd, zal wel starten.

Competitie in MX2 weer sterker

In de opstapklasse is het aandeel thuisrijders, en dus crossers die gewend zijn op harde banen te rijden, aanzienlijk groter is dan in de MXGP-klasse. Met Tom Vialle, Thibault Benistant en Mathys Boisrame staan er al drie Fransmannen aan de start die normaal gesproken op het harde moeilijk te kloppen zijn voor de Nederlandse zandspecialisten. Voor iemand als Roan van de Moosdijk, die aan zijn tweede MX2-seizoen begint, een mooie uitdaging.

De naam van Kay de Wolf, dit jaar debuterend in het WK MX2, staat niet op de startlijst en ook Bas Vaessen zal niet starten. De Limburger liep zwaar rugletsel op enkele weken geleden tijdens een wedstrijd in Engeland en ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Cairoli maakt rentree in Italië

Negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli rijdt niet in Frankrijk, maar in eigen land. Het is voor de Siciliaan pas zijn eerste race sinds de knieoperatie die hij onderging in de winter. In het Italiaanse Cavallara zal de tegenstand iets minder groot zijn. Ook de huidige wereldkampioen, Tim Gajser, prefereert zijn eigen land boven de wedstrijd in Frankrijk.

Een week na de wedstrijd in Ernée gaat het WK motorcross van start met een race in het Russische Orlyonok, waar net als in Frankrijk een harde ondergrond ligt.