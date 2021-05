Bogers mist openingswedstrijd WK motorcross door armblessure

Bogers werd voor dit seizoen opgepikt door GasGas, de Spaanse tak van KTM, nadat hij vorig jaar bij Marchetti KTM in actie kwam. De GasGas-formatie wordt gerund door het Belgische Standing Construct. Bogers zal zijn GP-debuut voor dat team echter twee weken uit moeten stellen.

Tijdens het trainen kreeg Bogers last van een ontsteking van een pees in zijn arm, naar verluidt veroorzaakt door overbelasting. Eerst is geprobeerd om dit te verhelpen met cortisone injecties, maar nu is gebleken dat een operatie toch noodzakelijk is. Deze vindt komende woensdag plaats.

Voor Bogers is het een flinke teleurstelling dat hij niet kan deelnemen aan de openingsrace, al is de hersteltijd gelukkig vrij kort. Als alles voorspoedig verloopt, zal Bogers tijdens de tweede race, op 27 juni in Matterley Basin, alweer kunnen racen.