Indy 500 voor het eerst niet in mei door coronavirus

Het coronavirus is ook in Amerika flink tekeer aan het gaan, waardoor de IndyCar en NASCAR hun komende races moesten uitstellen of schrappen. NASCAR kon al wel de grootste race van het jaar organiseren, want de Daytona 500 van 16 februari bleef bespaard van alle ellende. De IndyCar moet nog een tijd wachten op de eerste race van het seizoen.

De Indianapolis 500 zal noodgewongen breken met de traditie om in mei plaatsen vinden tijdens het Memorial Day weekend. De Indy 500 van 2020 is noodgedwongen verplaatst van 24 mei naar 23 augustus, vanzelfsprekend door de uitbraak van het coronavirus. Dat is een ongeziene gebeurtenis. De Indy 500, die stijf staat van de traditie, vindt al sinds het prille begin in 1911 eind mei plaats. Na 109 jaar en 103 edities komt er een einde aan die reeks.

Rinus van Kalmthout zal dit jaar zijn debuut maken in de prestigieuze race. Fernando Alonso staat ook weer aan de start en doet een gooi naar de Triple Crown.