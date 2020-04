Detroit GP van de kalender, extra race op Indianapolis

De race in Detroit zou op 31 mei de opener van het seizoen worden nadat alle races tot die datum – inclusief de Indianapolis 500 – al waren afgelast of opgeschoven naar een andere datum. Nu blijkt dat de race in Motown toch niet haalbaar is: “Met het oog op de gezondheidsmaatregelen en richtlijnen die nu gelden, heeft de Grand Prix-organisatie besloten dat het niet mogelijk is om het evenement eind mei te organiseren.” De Detroit Grand Prix wordt niet op een andere datum ingehaald, maar dit jaar helemaal niet meer verreden.

IndyCar heeft nu besloten om drie extra races toe te voegen aan de sterk uitgedunde kalender. De races op de Iowa Speedway en Laguna Seca worden zogeheten 'double headers'. En op het circuit op het binnenterrein van de Indianapolis Motor Speedway wordt op 3 oktober de Harvest Grand Prix georganiseerd. Hierdoor komt de aangepaste kalender van de IndyCar Series op vijftien races. De opening van het seizoen staat nu gepland op 6 juni op de Texas Motor Speedway.

De kalender ziet er nu als volgt uit: