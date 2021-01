Acura blijft met LMDh-prototype in IMSA 2023

Acura pakte de voorbije jaren de titel in de DPi-categorie, de topklasse met gestileerde prototypes op basis van een LMP2-wagen. Vanaf het seizoen 2023 wordt die klasse afgelost door LMDh, een hybrideversie van een LMP2-wagen die niet alleen deel zal kunnen nemen aan de Amerikaanse enduranceraces, maar ook welkom is in het FIA WEC en de 24 uur van Le Mans.

"We zijn heel tevreden bij IMSA met de respons op het concept van LMDh", aldus IMSA-president John Doonan. "Er is na de recente aankondigingen van constructeurs veel momentum voor de toekomst van onze sport. Acura heeft al veel succes behaald in prototypes en ik ben blij dat we samen met Acura aan onze sport zullen kunnen bouwen."

Acura is het derde merk dat toehapt na Audi en Porsche. De twee Duitse merken gaven expliciet aan dat ze vooral aan het WEC zullen deelnemen, met de 24 uur van Le Mans als hoogtepunt. Of ook Acura naar Europa komt heeft het zustermerk van Honda nog niet bevestigd, maar in theorie zou Acura ook in Le Mans welkom zijn. Mogelijk komt het dan onder de naam Honda aan de start, net zoals de NSX GT3-wagen in Europa als Honda wordt ingeschreven en in Amerika als Acura in de markt wordt gezet.

Acura won de voorbije twee jaar de titel in de IMSA met Team Penske, maar aan die samenwerking kwam deze winter een einde. Dit weekend wordt Acura in de 24 uur van Daytona vertegenwoordigd door Wayne Taylor Racing en Meyer Shank Racing.

Net zoals de huidige generatie prototypes zal de LMDh zijn gebaseerd op een LMP2-chassis van Dallara, Ligier, Multimatic en ORECA. Bosch, Williams Advanced Engineering en Xtrac zullen de hybridecomponent en aandrijving aanleveren die voor alle teams hetzelfde zal zijn.