Preview: Vijf klassen vol strijd in 24 uur van Daytona

Nadat het vorige IMSA-seizoen uitzonderlijk eindigde met de 12 uur van Sebring, begint de nieuwe jaargang traditioneel met de Rolex 24 uur van Daytona. Nadat er vorig jaar nog geen 40 wagens aan de start stonden is het er dit jaar met een extra klasse en 49 auto's behoorlijk op vooruitgegaan. Misschien zijn niet alle klassen even groot, maar er is wel overal sprake van spanning en strijd.

DPi

In de topklasse staan zeven auto’s op de startlijst. Een aantal teams is weggegaan na het vorige seizoen, maar er zijn ook nieuwe renstallen bijgekomen. Bijvoorbeeld dat van Chip Ganassi. Een van de meest iconische renstallen uit het huidige Amerikaanse racen is terug in de IMSA met een Cadillac DPi, met een sterke line-up. Renger van der Zande komt over van Wayne Taylor Racing waar hij vorig jaar verrassend de deur gewezen werd, Kevin Magnussen begint na zijn tijd in de Formule 1 bij Haas een nieuw hoofdstuk en zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon doet ook weer mee in de Rolex 24. In de kwalificatierace reed deze wagen lang voorop na een sterke start van Magnussen, maar een slechte strategie zorgde ervoor dat de #01 de race als zevende moet beginnen. De pole-position ging uiteindelijk naar de #31 Action Express Cadillac van onder andere Felipe Nasr, Pipo Derani, Mike Conway en regerend NASCAR-kampioen Chase Elliot.

Ook de nummer #48, de tweede Cadillac van Action Express, springt in het oog, want in dat team doet NASCAR-legende Jimmie Johnson mee. Hij rijdt samen met Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud en Mike Rockenfeller. Maar ook de andere line-ups zijn erg sterk. Met zeven wagens is de topklasse misschien minder breed dan andere jaren, maar de strijd om de overwinning zal behoorlijk spannend worden.

Achter de schermen bij Chip Ganassi met Renger van der Zande

LMP2

In de LMP2 zien we tien wagens, veel meer dan andere jaren. Dat komt omdat er een hoop teams meedoen die normaal in Europa te vinden zijn. Één van hen is Racing Team Nederland. Frits van Eerd, Job van Uitert en Giedo van der Garde krijgen voor deze race versterking van het Franse talent Charles Milesi. Het team miste de eerste vrije training door vertraging op zee, maar in de andere sessies lieten ze sterke pace zien en in de kwalificatierace werden ze vierde. Een ander Europese renstal is die van Cetilar Racing. Ook dit team maakte indruk. Cetilar rijdt met een Dallara chassis, dat normaal gesproken ondergeschikt is aan de wagens van ORECA, maar tijdens de trainingen en kwalificatierace van afgelopen weekend konden de Italianen prima mee. Daarnaast doet ook IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout mee in de LMP2. Hij rijdt in de #81 Dragonspeed ORECA.

LMP3

Voor het eerst rijdt de LMP3-klasse mee bij de 24 uur. Ook in deze klasse vinden we een sterke Nederlander. De zeer ervaren Jeroen Bleekemolen staat voor Riley Motorsports op de startlijst. In totaal staan er zeven bolides aan de start. Een van de moeilijkste elementen bij de LMP3 is wellicht niet de onderlinge strijd, maar het gevecht met de GTLM-bolides die eigenlijk ongeveer even snel zijn. Bij de resultaten van de trainingen stonden de LMP3’s en GTLM’s vaak door elkaar en dat kan beste lastige situaties opleveren in de race.

GTLM

Er zijn slechts zes bolides te vinden in de topklasse van de GT’s. Net als in het WEC zijn de GTE’s, want met dat type auto’s wordt er gereden in de GTLM, niet al te populair. Gelukkig hebben de deelnemende teams wel sterke line-ups. Wat te denken van regerend IMSA-kampioen Corvette, waar onder andere Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, en nieuwkomer Nick Tandy hun opwachting maken. Ook BMW, dat de afgelopen twee jaar wist te winnen in Daytona, doet met twee wagens mee. Ferrari zet met Risi Competizione een bolide in. Porsche trok de stekker uit het fabrieksprogramma in de IMSA, maar met WeatherTech Racing staat er toch een 911 aan de start. Corvette en BMW zijn de favorieten, maar wie weet kunnen de andere twee bolides toch mee met het geweld.

GTD

Met maar liefst negentien deelnemers is de GTD-klasse veruit het populairst. Het hadden er zelfs twintig kunnen zijn, maar het team van Larry ten Voorde heeft zich teruggetrokken na meerdere coronabesmettingen. Maar met Indy Dontje en Steijn Schothorst hebben we nog steeds twee Nederlanders aan de start. Ook België is met Laurens Vanthoor en Jan Heylen vertegenwoordigd.

Misschien wel het meest indrukwekkend is de grote diversiteit in de GTD-klasse. Er wordt met maar liefst acht verschillende merken gereden. Daarnaast is het veld heel competitief, dus in deze klasse is het lastig om favorieten aan te wijzen.

De 24 uur van Daytona wordt dit weekend verreden. De groene vlag wordt zaterdagavond om 21.40 uur gezwaaid en de hele race is live te zien op Ziggo Sport Racing.