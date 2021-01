VIDEO: 24u Daytona: Van der Zande achter de schermen bij Ganassi

Van der Zande stapte deze winter over naar het IMSA-team van Chip Ganassi, waar hij samen met ex-F1-rijder Kevin Magnussen een duo vormt in de Cadillac DPi. Van der Zande brengt voor ons verslag uit vanaf de Roar Before The 24, de klassieke test voor de 24 uur van Daytona, en gunt ons een blik achter de schermen bij Ganassi.

Van der Zande, Magnussen en hun gelegenheidsteamgenoten Scott Dixon en Marcus Ericsson, de vaste IndyCar-rijders van het team, zouden uiteindelijk zevende worden in de kwalificatierace en starten volgend weekend dus op die positie voor de 24 uur van Daytona.