Programma Circuit Zandvoort 2020 gepresenteerd

In de wintermaanden wordt in Zandvoort hard gewerkt om het circuit en de faciliteiten een flinke opknapbeurt te geven. Wereldwijd is er veel aandacht voor de unieke banking in de laatste bocht. Die moet niet alleen zorgen voor meer inhaalacties, maar ook voor een grotere uitdaging voor de coureurs in allerhande kampioenschappen.

Video: De verbouwing van Zandvoort voor de Dutch GP

Het hoogtepunt van het Nederlandse racejaar vindt plaats op 1, 2 en 3 mei met de terugkeer van de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Dat weekend komen ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup in actie. Liefhebbers van de historie van dergelijke bolides komen begin september aan hun trekken tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort.

Ook de fans van brute GT’s kunnen meerdere malen naar het duinencircuit afreizen. De GT World Challenge Europe zal voor het nodige spektakel zorgen, evenals de ADAC GT Masters.

Kalender Circuit Zandvoort 2020