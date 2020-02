ePrix China nog niet in gevaar door uitbraak coronavirus

Het nieuwe virus houdt China inmiddels al enkele weken in zijn greep. Maar liefst zeventien mensen zijn reeds overleden na het oplopen van het coronavirus. Door de uitbraak van het virus is de stad Wuhan inmiddels van de buitenwereld afgesloten. Zo ligt het openbaar vervoer plat en zijn veel bedrijven gesloten. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen wordt nu overwogen om evenementen waar veel mensen op af komen, waaronder sportevenementen, te annuleren.

Donderdag publiceerde de Chinese auto- en motorsportfederatie CAMF een verklaring waarin bekendgemaakt werd dat een winterrally voorlopig afgelast is als gevolg van de maatregelen. In de verklaring stond: “Om verspreiding te voorkomen en de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden is op last van de algemene overheid besloten om alle sportevenementen tot april te annuleren. Het organiserend comité heeft daarom ook besloten dat de autorally in Changbaishan, die van 12 tot 14 februari verreden zou worden, niet door te laten gaan.”

In eerste instantie ontstond er onrust omdat er nog niets gepubliceerd was over het annuleren van alle sportevenementen tot april, kort daarna zette het CAMF de claim ook recht. De Chinese ronde van het Formule E-kampioenschap staat voor 21 maart gepland in Sanya en zou dus onder de beslissing kunnen vallen als sportevenementen inderdaad tot april van de kalender gehaald worden. De bazen van de Formule E hebben de situatie echter opgehelderd in gesprek met CAMF. Hoewel men de situatie in de gaten blijft houden, gaat het evenement voorlopig gewoon door.

Een woordvoerder van de Formule E liet aan Motorsport.com weten: “Zoals het nu lijkt kan de race op 21 maart in Sanya gewoon doorgaan. De onzekerheid rond de evenementen komt door een foutieve verklaring die verzonden is in China. Deze bevat misleidende informatie en is reeds verwijderd. Ondanks dat houden wij de situatie, gezien de gezondheidsproblemen, nauwlettend in de gaten.”

Sanya, een eiland ten zuiden van China, zou vanwege de afgelegen ligging mogelijk kunnen ontsnappen aan maatregelen, maar alles hangt af van de ontwikkeling van het virus. Ook de Formule 1-race, die op 19 april gehouden wordt op het Shanghai International Circuit, lijkt voorlopig buiten schot te blijven omdat de effecten van het coronavirus voor de lange termijn nog niet vast te stellen zijn. Shanghai is een van de grootste knooppunten voor de logistieke sector in China en ligt 800 kilometer ten oosten van het afgesloten Wuhan.

Met medewerking van Jonathan Noble