Motorsport Network versterkt management met voormalig CEO van WRC

Oliver heeft als CEO van WRC Promoter, een rol die hij acht jaar bekleedde, een bewezen staat van dienst in leidinggevende commerciële en operationele rollen. Deze organisatie is een joint venture met Red Bull en verantwoordelijk voor alle commerciële aspecten van het FIA World Rally Championship. Dit maakt hem de ideale persoon om de volgende stap te maken in het vermarkten van het klanten-ecosysteem rond het enorme wereldwijde publiek van het Network.

In de voorbije 22 jaar deed Ciesla veel ervaring op in de sport- en media-industrie. Hij zat op sleutelposities bij sportrechtenagentschap Sportfive, waar hij betrokken was bij het vermarkten van grootschalige evenementen zoals UEFA EURO 2008 en de Britse Premier League. Hij was ook verantwoordelijk voor het vermarkten van de distributie van de internationale televisierechten voor de Serie A.

Voorafgaand aan zijn rol bij het WRC was Ciesla actief als Managing Director van The Sportsman Media Group, verantwoordelijk voor de mediarechten van diverse kampioenschappen en federaties, met een focus op livestreamoplossingen voor OTT-diensten en sportweddenschappen.

Colin Clark in gesprek met Oliver Ciesla en Yves Matton, WRC guests, op de Autosport Stage Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De wereldwijde business van Motorsport Network bestaat uit vijf pijlers: Racing, Automotive, Live/Events, Studios en Games/esports, met 600 medewerkers wereldwijd. Oliver zal twee van deze divisies aansturen vanuit de kantoren in Londen en München.

Oliver Ciesla: “Vandaag de dag is Motorsport Network de gouden standaard van de wereldwijde race- en automobielindustrie, met een uniek aanbod aan branding- en advertentiemogelijkheden. Het verder benutten van het netwerkeffect, het toevoegen en consolideren van businesses, het uitbreiden van de marketing en het verder laten groeien van de organisatiestructuur is een ongelofelijk uitdagende job. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en ik kijk erg uit naar de samenwerking met mijn ervaren collega’s. Met mijn eigen achtergrond en netwerk heb ik er alle vertrouwen in dat ik een bijdrage kan leveren aan het benutten van het volledige potentieel van deze enerverende organisatie.”

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer: “Een warm welkom voor Oliver bij het Motorsport Network. Onze Racing-divisie, met onder meer Motorsport.com, en onze snel groeiende Live-divisie met Motorsport Tickets, zullen snel profiteren van Olivers jarenlange ervaring en ondernemersdrang. Zijn motiverende leiderschap zal bijdragen aan de verdere, snelle ontwikkeling van onze organisatie en business.”