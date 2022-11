Motorsport Games komt met contentupdate voor rFactor 2

MIAMI, FL – 7 NOVEMBER 2022 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag een contentupdate voor rFactor 2 aangekondigd. rFactor 2 is een van de meest authentieke sim racing platforms voor racers van over de gehele wereld.

De contentupdate van dit kwartaal bevat onder meer nieuwe bolides waarmee de gebruikers kunnen racen. Door de samenwerking tussen het British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games en Studio 397 is een vijfde wagen uit deze klasse toegevoegd: de BMW 330i M Sport NGTC BTCC (bekijk hier de trailer). De achterwiel aangedreven auto - ontwikkeld door West Surrey Racing - betekende het officiele debuut van het merk in het BTCC. Verder wordt de Vanwall Vandervell LMH (trailer hier) toegevoegd. Deze bolide is gebouwd op basis van de Le Mans Hypercar-specificaties en ontwikkeld met data van de echte auto en hetzelfde engineering-team.

Ook zijn er nieuwe circuits toegevoegd. Deze zijn stuk voor stuk voor het eerst met een laser (LIDAR) gescand en omgezet in een commercieel beschikbaar product. De Britse circuits Thruxton (Hampshire) en Croft (North Yorkshire) zijn toegevoegd aan rFactor 2, evenals het ExCel London Circuit met de innovatieve indoor-outdoor lay-out. Naast de Britse circuits maakt ook het Bahrain International Circuit zijn debuut in de game. De volledige dag-nacht cyclus is beschikbaar, evenals de vier verschillende configuraties. Meer informatie over elk circuit vind je hieronder:

Thruxton – Het snelste circuit van het Verenigd Koninkrijk, thuisbasis van de angstaanjagende Church Corner. Het werd opgericht in 1968 en wordt gebruikt door toonaangevende nationale autosportkampioenschappen. Dit jaar deed de BTCC het circuit twee keer aan en in 2023 komt het terug, op 3 en 4 juni. 43 jaar geleden werd hier voor het eerst gereden. Trailer vind je hier: – Het snelste circuit van het Verenigd Koninkrijk, thuisbasis van de angstaanjagende Church Corner. Het werd opgericht in 1968 en wordt gebruikt door toonaangevende nationale autosportkampioenschappen. Dit jaar deed de BTCC het circuit twee keer aan en in 2023 komt het terug, op 3 en 4 juni. 43 jaar geleden werd hier voor het eerst gereden. Trailer vind je hier: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

Croft Circuit – Het enige permanente circuit op nationaal niveau in het noordoosten van Engeland. Het staat bekend om zijn mix van snelle bochten en een krappe laatste sector, met als hoogtepunt een van de langzaamste bochten in de Britse autosport - een schril contrast met Thruxton. Trailer vind je hier: – Het enige permanente circuit op nationaal niveau in het noordoosten van Engeland. Het staat bekend om zijn mix van snelle bochten en een krappe laatste sector, met als hoogtepunt een van de langzaamste bochten in de Britse autosport - een schril contrast met Thruxton. Trailer vind je hier: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

ExCeL London Circuit – In 2021 voor het eerst door de Formule E gecreëerd en gebruikt, is een mix van krappe haarspeldbochten en nauwe ruimtes in een indoorgedeelte. Het debuteerde virtueel tijdens de Formula E: Accelerate esports competitie in juli 2022, gewonnen door Frede Rasmussen. Trailer vind je hier: – In 2021 voor het eerst door de Formule E gecreëerd en gebruikt, is een mix van krappe haarspeldbochten en nauwe ruimtes in een indoorgedeelte. Het debuteerde virtueel tijdens de Formula E: Accelerate esports competitie in juli 2022, gewonnen door Frede Rasmussen. Trailer vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

Bahrain International Circuit – De baan die wordt gebruikt voor klassen als de Formule 1 en de FIA World Endurance Series maakte zijn rFactor 2-debuut als de openingsronde van de Le Mans Virtual Series in september 2022, gewonnen door Floyd Vanwall-Burst (LMP) en Oracle Red Bull Racing (GTE). Vier lay-outs zijn inbegrepen: Grand Prix, Endurance, Outer en Paddock. Trailer vind je hier: – De baan die wordt gebruikt voor klassen als de Formule 1 en de FIA World Endurance Series maakte zijn rFactor 2-debuut als de openingsronde van de Le Mans Virtual Series in september 2022, gewonnen door Floyd Vanwall-Burst (LMP) en Oracle Red Bull Racing (GTE). Vier lay-outs zijn inbegrepen: Grand Prix, Endurance, Outer en Paddock. Trailer vind je hier: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

"Aangezien rFactor 2 blijft uitbreiden en definieert hoe top simulatieplatforms eruit moeten zien, zijn we blij dat onze fans met deze update achter het stuur kunnen kruipen en kunnen racen met nieuwe auto's en op nieuwe circuits," aldus Zach Griffin, Director of Technology bij Motorsport Games. "Door onze samenwerking met het BTCC en door de officiële esports-partnership met de Formule E, en doordat rFactor 2 het officiële simulatieplatform van de Formule E is, kunnen we de elementen van het echte racen in de sim tot leven brengen en iedereen een authentieke ervaring bieden. De nieuwe lasergescande circuits, de eerste keer dat ze op deze schaal in een product zijn geïmplementeerd, markeren ook een nieuw hoofdstuk voor sim racen en we zijn er trots op dat we vooraan in de rij van deze innovatie staan."

Tevens worden diverse updates om de kwaliteit van rFactor 2 verder te verbeteren geïntroduceerd, waaronder:

Grondig herziene AI-prestaties (soepeler en natuurlijker)

Updates van het track limit systeem

Betere weergave virtual reality (VR)

Tweaks in de gebruikersinterface (snellere navigatie)

Snellere installatie

Optie koplamppulse

De nieuwe content en veranderingen volgen op de toevoeging van een native in-game winkel, waardoor het niet meer nodig is om het platform te verlaten, met bundelaanbiedingen en eerder gekochte content, die in oktober 2022 werd geïmplementeerd.

Fans hebben al een voorproefje gekregen van de nieuwste BTCC-content tijdens de vier race-activaties dit jaar (Snetterton, Thruxton, Silverstone National en Brands Hatch GP). De laatste toevoegingen aan rFactor 2 brengen het totaal op zes lay-outs en vijf autotypes van de BTCC, inclusief de twee lay-outs van Brands Hatch.

De prijzen voor de nieuwe inhoud zijn als volgt:

Q4-pakket: verwachtte prijs = € 27,99 (31,5% korting) Inclusief: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Bahrain International Circuit, Croft Circuit, Thruxton Circuit en ExCeL London Circuit.

British Track Pack: geschatte prijs = € 19,99 (37,5% korting) Croft Circuit, Brands Hatch, Donington Park, Thruxton Circuit

Individuele artikelen Vanwall Vandervell LMH - €4,99 BMW 330i M Sport BTCC - €4,99 Opel Astra BTCC - €4,99 Croft Circuit - € 6,99 Thruxton Circuit - € 6,99 ExCeL London Circuit - 7,99 euro Bahrain International Circuit - 8,99 euro