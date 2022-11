More Than Equal wil binnen 10 jaar vrouwelijke coureur naar F1 helpen

De autosport is doorlopend in ontwikkeling en is één van de weinige sporten waar mannen en vrouwen op gelijke voet met elkaar kunnen strijden. Vandaag de dag zijn er steeds meer vrouwen in de racerij te vinden, maar het blijft een uitdaging om op het hoogste niveau - met name de Formule 1 - te kunnen racen.

In de Verenigde Staten nam Natalie Decker deel aan de NASCAR Xfinity Series, terwijl er met Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan en Jessica Friesen drie vrouwen deelnamen aan de Truck Series. Tatiana Calderon en Simona de Silvestro raceten ondertussen in de IndyCar op straten- en permanente circuits. Het WEC had het hele seizoen, inclusief de beroemde 24 uur van Le Mans, met Iron Dames een volledig vrouwenteam. Maar in de F1 zijn vrouwen dit seizoen slechts actief als ontwikkelingscoureur: Jessica Hawkins bij Aston Martin en Jamie Chadwick bij Williams.

Hoewel de autosport als geheel progressie blijft boeken wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen is de F1, dat als de koningsklasse van de autosport wordt gezien, één van de grote klassen waarin geen vrouw meedoet aan het wereldkampioenschap. Vrouwen hebben momenteel wel belangrijke functies in diverse racekampioenschappen, bijvoorbeeld als strateeg, monteur, engineer, teameigenaar en persvoorlichter. Wat betreft het racen blijven vrouwen echter tegen beperkte mogelijkheden aanlopen.

Vrouwen bewijzen doorlopend dat ze in dezelfde functies als mannen succesvol kunnen zijn. Zo zijn er vrouwen astronaut, werkzaam in het leger en wereldwijd leiders in vele lagen van de bevolking, maar het lukt ze nog niet om een stoeltje in de F1 te krijgen. Dit kampioenschap is leidend in de autosport op het gebied van technologie en innovatie, maar is achterop geraakt door het gebrek aan toegang voor vrouwelijke coureurs, waardoor zij geen permanente plek op de grid hebben. Er zijn maar weinig vooruitzichten dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen, dus het is essentieel om vrouwen en jonge meiden in de jeugdkampioenschappen extra te ondersteunen.

More Than Equal ambieert om in de komende tien jaar verandering te brengen aan de afwezigheid van vrouwelijke coureurs in de F1. Dat moet gebeuren aan de hand van een speciaal programma, dat is ontwikkeld om de barrières te doorbreken die jonge meiden en vrouwen nu nog weerhouden van deelname op het hoogste niveau in de autosport en om hen daarbij te ondersteunen.

Jamie Chadwick op het podium in de W Series. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De W Series is opgezet als reactie op het gebrek aan mogelijkheden voor vrouwen in de autosport, door hen een kampioenschap te bieden waarin met gelijke kansen en auto’s gestreden wordt. De W Series bereikte in haar derde seizoen een mijlpaal met 1 miljoen Britse televisiekijkers voor de 2022-editie van de race op Silverstone. Het was de eerste keer sinds 2014 dat een race uit een ander kampioenschap dan de F1 zoveel kijkers trok in het Verenigd Koninkrijk.

Deze mijlpaal laat zien dat een vrouwenkampioenschap de potentie heeft om net zoveel kijkers te scoren als een raceklasse die wordt gedomineerd door mannelijke coureurs. Bovendien toont het ook aan dat er zeker grote interesse is om vrouwen te zien racen en dat het, vanuit zakelijk oogpunt, ook een waardevolle markt is. Aangezien de vraag van autosportliefhebbers naar vrouwelijke coureurs bestaat en blijft groeien, wordt het daarom niet eens tijd dat dit tot uiting komt op het hoogste niveau?

Nog belangrijker, vanuit een breder perspectief gezien, is dat racefans - zeker de vrouwelijke - zich op de baan vertegenwoordigd moeten voelen en een rolmodel moeten hebben met wie ze zich op persoonlijk vlak kunnen identificeren. Als jonge meiden en vrouwen een vrouwelijke coureur kunnen zien racen in ‘s werelds grootste kampioenschappen, dan kunnen ze daaruit hoop en moed putten om hun dromen op het circuit na te jagen.

Autosport is een dure sport, waarvoor veel geld nodig is om mee te kunnen doen. Dit al vanaf de eerste stappen in het karten - kijk hieronder naar de kleine Lewis Hamilton in de karts - tot en met de grootste kampioenschappen, zoals de F1.

Super One British Kart Championship: Lewis Hamilton op de eerste plaats in de Cadet-klasse. Foto: Motorsport Images

Eén van de grootste problemen waarmee vrouwelijke coureurs gedurende hun racecarrière te maken krijgen, is het gebrek aan beschikbare financiële middelen en het vinden van sponsoren voor de lange termijn. Hoewel dit probleem ook bestaat voor mannelijke coureurs, is het een grotere zorg voor vrouwelijke coureurs. Zij hebben namelijk ook last van dubbele standaarden en ouderwetse denkbeelden over wat een racer zou moeten zijn.

Zonder echte financiële steun en sponsoren, hebben vrouwelijke coureurs vaak geen toegang tot kwalitatief materiaal, programma’s, fysieke trainingen en de beste wagens. Dat maakt hun nadeel ten opzichte van mannelijke coureurs nog groter.

Het doel van More Than Equal is niet alleen om ooit een vrouwelijke coureur in de F1 te hebben, maar om ook een vrouwelijke wereldkampioen te krijgen. Het project, een initiatief van voormalig F1-coureur David Coulthard en ondernemer Karel Komarek, wil identificeren welke barrières vrouwen weerhouden van toegang tot en progressie in de autosport. Vervolgens wil het al deze barrières doorbreken, tot en met het bereiken van een F1-zitje.

Met initiatieven als Girls on Track, FIA WIM (Women in Motorsport commission) en diverse andere organisaties, blijft de autosportwereld pushen om meer vrouwelijke coureurs in de verschillende kampioenschappen te krijgen. Waar Girls on Track en FIA WIM jonge meiden en vrouwen ondersteunen gedurende hun raceloopbaan, is een organisatie als More Than Equal essentieel voor ambitieuze vrouwelijke coureurs die op het hoogste niveau in de racerij willen uitkomen, omdat het zich volledig op de F1 richt.

Als More Than Equal erin slaagt om over de hele wereld jonge meiden te vinden met het verlangen en de honger om autocoureur te worden, dan kan het initiatief volgens Coulthard een ondersteuningsplan samenstellen dat de benodigde middelen aanreikt om hen naar de F1 te helpen. More Than Equal streeft er vooral naar om jonge meiden vanaf het begin van hun raceloopbaan dezelfde mogelijkheden en ondersteuning te bieden als jonge jongens krijgen. Op deze manier hebben ze alle tijd om het doel te bereiken om binnen tien jaar de F1 te halen.

Op dit moment voelt de weg naar de F1 als een ontmoedigend pad vol onzekerheden voor vrouwelijke coureurs, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit met initiatieven als More Than Equal. Met de juiste ondersteuning en financiële middelen gedurende hun raceloopbaan, komen vrouwelijke coureurs een stap dichter bij het doorbreken van de barrières om de F1 te bereiken.