Valtteri Bottas debuteert in 2023 alsnog in Race of Champions

Valtteri Bottas zou oorspronkelijk eerder dit jaar al zijn debuut maken bij de Race of Champions, maar op het laatste moment moest hij echter afzeggen wegens andere verplichtingen. Dat van uitstel uiteindelijk niet altijd afstel hoeft te komen, bewijst de tienvoudig F1-racewinnaar door in 2023 alsnog deel te nemen aan het evenement, dat op 28 en 29 januari wordt gehouden in het Zweedse Pite Havsbad. Bottas neemt op zondag deel aan de individuele wedstrijd, terwijl hij een dag eerder al met landgenoot Mika Hakkinen gaat uitkomen in de Nations Cup.

"Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk mijn Race of Champions-debuut te maken! Ik heb het evenement jaren op televisie gezien en vorig jaar was ik al heel dicht bij deelname, tot ik op het laatste moment moest afzeggen", zei Bottas, die zin heeft om de krachten met tweevoudig F1-kampioen Hakkinen te bundelen. "Ik ben goed bevriend geraakt met Mika, maar het wordt bijzonder om aan zijn zijde te kunnen racen. We hebben allebei meermaals deelgenomen aan de Arctic Rally, dus hopelijk helpt dat ons om onze Noordse buren en de andere concurrenten te verslaan. Daarna moeten we onze vriendschap opzij zetten om te proberen elkaar te verslaan in de individuele race. Wat er ook gebeurt, ik weet zeker dat we een geweldige show gaan neerzetten voor de fans die aanwezig zijn én die via televisie kijken."

De Race of Champions werd in 1988 voor het eerst georganiseerd en werd aanvankelijk op onverharde ondergrond verreden, voordat in 2004 werd overgeschakeld op geasfalteerde circuits in stadions. In 2022 werd het evenement voor het eerst op sneeuw en ijs verreden in Pite Havsbad, dat komend jaar opnieuw de gastheer is van de Race of Champions. Recent maakte de organisatie al bekend dat Hakkinen aan de start zou verschijnen in 2023, net als viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel, World Rallycross-kampioen Johan Kristoffersson, W Series-kampioene Jamie Chadwick en rallyrijders Petter en Oliver Solberg. De rest van het deelnemersveld wordt in de komende periode bekendgemaakt.