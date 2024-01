More than Equal start aanmeldprocedure voor talentontwikkelingsprogramma

More than Equal is een wereldwijd onafhankelijk initiatief - opgericht door 13-voudig F1 racewinnaar David Coulthard en ondernemer-filantroop Karel Komarek - dat de eerste vrouwelijke Formule 1-wereldkampioen wil vinden en ontwikkelen.

Foto: Right Formula David Coulthard, ondernemer Karel Komarek.

De inschrijving voor het driver development programme is nu geopend. Vrouwelijke coureurs van over de hele wereld kunnen zich online aanmelden via de More than Equal website. Selectiecriteria zijn onder andere huidige prestaties, raceverleden, leeftijd en ontwikkelingsfase. De deadline voor aanmeldingen is 31 januari.

De kandidaten op de shortlist zullen worden uitgenodigd voor verdere beoordeling, waaronder een kennismakingsgesprek. Hierin krijgen coureurs en degenen die hen ondersteunen de kans om het coachingsteam te ontmoeten en eventuele vragen te stellen.

Naast deze openbare aanmeldingsprocedure organiseert More than Equal in samenwerking met data- en technologiebedrijf Smedley Group een unieke, data-gestuurde, wereldwijde zoektocht naar talent. Smedley Group is opgericht door voormalig Scuderia Ferrari race-ingenieur Rob Smedley, heeft een rijke autosporthistorie en maakt gebruik van state of the art F1-technologie om de supersterren van morgen te ontdekken. De eerste groep coureurs wordt geselecteerd via een combinatie van een geavanceerd talentidentificatieproces met de Smedley Group en via openbare aanmeldingen.

De geselecteerde kandidaten gaan samenwerken met een intern team van ervaren coaches van het toonaangevende Hintsa Performance. Hintsa Performance staat bekend om zijn succes in het ontwikkelen van talent en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van coureurs die gezamenlijk liefst achttien F1-wereldtitels hebben gewonnen.

De kandidaten beginnen aan een op maat gemaakt programma van technische en tactische coaching, naast fysieke voorbereiding en persoonlijke ontwikkeling. Het baanbrekende wereldwijde coureursontwikkelingsprogramma zal de dames met uitmuntende rijcapaciteiten coachen, begeleiden en ondersteunen door middel van een op maat gemaakt programma dat zowel op geslacht als leeftijd is afgestemd.

Ali Donnelly, CEO van More than Equal, zegt: "Er heeft in de afgelopen vijftig jaar geen enkele vrouw competitief deelgenomen aan de Formule 1 en er zijn maar heel weinig vrouwen die op dit moment racen op het topniveau van welke autosportklasse dan ook. Om blijvende structurele verandering teweeg te brengen, moeten we de dingen anders doen. Voor ons betekent dat investeren in en het ontwikkelen van vrouwelijke coureurs vroeg in hun carrière, en we zijn verheugd om de eerste stappen in die richting te zetten door ons ontwikkelingsprogramma voor vrouwelijke coureurs te lanceren in 2024.”

Foto: More than Equal Tom Stanton, More than Equal.

Tom Stanton, hoofd Driver Development bij More than Equal, voegt hieraan toe: "Ons programma is ontworpen om de ontwikkeling van vrouwelijke coureurs op drie belangrijke gebieden te ondersteunen en te verbeteren: als coureur, als atleet en als persoon. Ik ben verheugd om samen te werken met Smedley Group en Hintsa Performance om het potentieel van getalenteerde coureurs te maximaliseren, zodat zij de winnaars van de toekomst worden."