Motorsport.com Nederland wenst je een spetterend en gezond 2024!

Over onvergetelijke momenten gesproken: het raceseizoen 2023 zal om vele redenen de geschiedenisboeken ingaan. Zo reden Max Verstappen en Red Bull Racing het ene na het andere record aan flarden, zorgde Ferrari voor kippenvel door bij haar rentree na vijftig jaar afwezigheid de 24 uur van Le Mans te winnen, en heeft Nederland met Collin Veijer weer een winnaar in de tweewielers. Dat zijn slechts een paar hoogtepunten uit een schitterend racejaar.

Maar het is 1 januari 2024, dus de tijd van terugblikken is nu echt voorbij. Dat is ook niet erg, want er ligt heel veel moois in het verschiet. Zo beginnen we over een paar dagen al met de Dakar Rally, de zwaarste uithoudingsproef voor mens en machine. In februari beginnen de Formule 1 en MotoGP op de voorbereidingen op het langste seizoen uit de historie van beider sporten. Met Veijer op titeljacht, Bo Bendsneijder en Zonta van den Goorbergh in de Moto2, Nyck de Vries en Robin Frijns in de Formule E, Thierry Vermeulen in de DTM, Rinus Veekay in de IndyCar, Richard Verschoor in de Formule 2, Rene Lammers als ‘one to watch’ in het Spaans F4, Renger van der Zande, Jeroen Bleekemolen en Nicky Catsburg in de top van de langeafstandsracerij valt er voor de Nederlandse racefans ook in 2024 weer heel veel te beleven. En dan te bedenken dat we nog lang niet alle Nederlandse toppers hebben genoemd!

Wij gaan ook dit jaar weer voor jullie aan de slag om de mooiste verhalen, exclusieve interviews, het laatste nieuws en de beste video’s uit de wereldwijde paddocks naar de huiskamers te brengen. Er zal wederom geen race-evenement van naam voorbijgaan zonder dat er een journalist van Motorsport.com aanwezig is. Achter de schermen werken we hard aan mooie, ambitieuze nieuwe projecten waar de lezer van zal profiteren met nog meer achtergrond, diepgang en exclusieve verhalen. Zowel online, in print als offline. Er liggen mooie plannen en unieke samenwerkingen in het verschiet, dus hou onze website, de socials en ons YouTube-kanaal goed in de gaten. En heb je suggesties, feedback of ideeën: schroom niet om contact met ons op te nemen.

Als redactie willen we jou, als trouwe lezer van ons platform, enorm bedanken dat we onze liefde voor de sport weer mochten en konden delen. Op naar een schitterend en succesvol 2024!

Casper Bekking

Managing editor Motorsport.com Nederland