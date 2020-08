Delftse studenten presenteren nieuwe raceauto op waterstof

De emissieloze auto van Forze Delft, de Forze lX, is ontworpen om op hoge snelheden lange afstanden te gaan racen. De revolutionaire wagen moet het opnemen tegen de top van conventionele raceauto’s, een uitdaging die nooit eerder is aangegaan. Forze Hydrogen Electric Racing zou eerder dit jaar al het ontwerp van de auto onthullen, maar dat kon helaas niet doorgaan toen het team genoodzaakt was vanuit huis te gaan werken. “We hebben dit jaar flink wat tegenslagen te verduren gekregen, desondanks zijn we trots op wat we hebben bereikt en kijken we ernaar uit om het harde werk te kunnen delen met de buitenwereld,” zegt teammanager Jesper Frijns. Voor Frijns was de presentatie één van de laatste taken die hij als teammanager heeft vervuld. Het project wordt namelijk aan het begin van elk academisch jaar overgenomen door een nieuw en fris team studenten. “Een fantastische manier om ons jaar te eindigen en het stokje over te dragen aan het nieuwe team, ik heb er ongelofelijk veel zin in,” aldus Frijns.

Een uitdaging van ongekende klasse

“We willen blijven groeien, onszelf uitdagen en de grens van de technologie opzoeken. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan en zal de Forze lX harder gaan racen dan er ooit is geracet op waterstof,” aldus Frijns. Een jaar geleden behaalde de voorganger van de wagen, de Forze Vlll, nog een podiumplek in de sportklasse van de Supercar Challenge. De vernieuwde auto heeft twee maal het vermogen van zijn voorganger, waardoor de aandrijflijn 520 pk levert. De Forze IX gaat in drie seconden van 0 naar 100 kilometer per uur, haalt een topsnelheid van ongeveer 300 kilometer per uur en zal het circuit gaan delen met Porsches, Lamborghini’s en BMW’s.

Schoonste auto op het circuit

De Forze IX is qua prestaties vergelijkbaar met de competitie, maar wie een kijkje onder de motorkap neemt ziet al snel dat niets minder waar is. De raceauto is namelijk waterstof-elektrisch. Tijdens het racen wordt in de brandstofcel waterstof uit de tanks gecombineerd met zuurstof uit de lucht. Hier vindt een chemische reactie plaats waarbij twee producten ontstaan: elektriciteit en water. De elektriciteit wordt gebruikt om de elektromotoren aan te drijven en het water wordt als mist verspreid over het circuit. Het team is een voorloper in het implementeren van deze technologie in racewagens, en dus verwachten ze met hun nieuwe ontwerp weer een grote stap te kunnen zetten richting groen racen.

Het racen met waterstofauto's wordt inmiddels ook al omarmd door de Automobile Club de l'Ouest (ACO), de organisator van de 24 uur van Le Mans. In 2024 wil de organisatie een speciale waterstofklasse introduceren tijdens de prestigieuze endurance-race en daarvoor heeft het met GreenGT de LMP2HG ontwikkeld. Hoewel de bolide van GreenGT met 650 pk meer vermogen opwekt, zijn de prestaties van de Forze IX van de TU Delft vergelijkbaar met die van het door de ACO gesteunde project.