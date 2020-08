Ook publiek welkom bij Gamma Racing Day in Assen

De Gamma Racing Day heeft in de laatste jaren naam en faam opgebouwd als gratis autosportfestijn met vermaak voor jong en oud. In coronajaar 2020 leek deze traditie in het geding te komen, maar niets is minder waar. Organisator LDP International maakt het namelijk mogelijk om dit jaar alsnog een evenement met publiek te houden. Dit is naast de protocollen van de organisatie vooral te danken aan de vele tribuneplaatsen in Assen, waardoor de onderlinge afstand beter kan worden gewaarborgd dan op bijvoorbeeld een talud.

Van de vijftigduizend tribuneplaatsen in Assen worden er tijdens de Gamma Racing Day dagelijks tienduizend bezet. Om de anderhalve meter afstand te waarborgen moeten bezoekers wel vooraf een kaartje en daarmee een specifieke zitplaats reserveren. "Wij moeten via een online geplaceerd reserveringssysteem bijhouden wie waar komt te zitten op de tribune en daar ook op toezien", aldus promotor Lee van Dam. Reserveringskosten bedragen één euro per persoon, al krijgen bezoekers daar wel vijf euro korting bij de naamgevende bouwmarkt voor terug.

Toeschouwers krijgen in het weekend van 26 en 27 september bovenal historische Formule 1-auto's uit de BOSS GP te zien, met het geliefde geluid van de V10-motoren. Daarnaast geven onder meer de snelste karts ter wereld, de Supercar Challenge, de Mazda MX5 Cup en Robert Doornbos in een Formule 1-tweezitter acte de présence. Het is nog niet bekendgemaakt of daar - net zoals in de voorbije jaren - een officiële Formule 1-demo bij komt, onder meer doordat het spektakel in Assen clasht met de Grand Prix van Rusland op het Sochi Autodrom.

Van Dam is in ieder geval zeer opgetogen dat het jaarlijkse evenement in deze roerige tijd nog zoveel mogelijk van de oude glans kan behouden. "Het programma van de Gamma Racing Day kon ook zonder publiek worden verreden, maar het is natuurlijk fantastisch dat we, weliswaar in beperkte getale, tóch publiek kunnen toelaten." Directeur Peter Oosterbaan laat namens het TT Circuit weten eveneens verheugd te zijn met de gevonden oplossing en wijst naar de meerwaarde van zijn eigen voorzieningen. "Alleen al de langste tribune van Europa bestaande uit Winterdijk-, GT-, Hoofd- en Haarbochttribune beslaat een oppervlakte van circa zestienduizend vierkante meter. Wij verdelen het maximum aantal bezoekers trouwens niet alleen over deze tribunes, maar ook over de Strubben- en TT Worldtribunes, allemaal veilig in de buitenlucht."

VIDEO: De snelste ronde ooit op het TT Circuit tijdens de Gamma Racing Day 2019