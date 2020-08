ASUS en Fanatec drijvende krachten achter eNASCAR Heat Pro League-finale

Aanvankelijk zou het evenement op locatie gehouden worden, maar de uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de finale van het eNHPL-kampioenschap online gehouden moet worden. Alle coureurs hebben de beschikking over de PC-versie van NASCAR Heat 5, de officiële game van NASCAR. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het kampioenschap dat alle coureurs op hetzelfde platform rijden tijdens een race.

ASUS is benoemd tot de officiële hardware-partner van eNASCAR en stelt voor iedere coureur een ASUS ROG Strix G15CK PC, een ASUS ROG Strix PG248 monitor en een ASUS ROG Strix GO 2.4 headset ter beschikking voor de ontknoping van het kampioenschap. Fanatec stelt daarnaast voor elke coureur een Fanatec ClubSport stuurwiel ter beschikking, officieel gelicenseerd door NASCAR. Dit stuur verbetert de rij-ervaring met een realistische diameter van 350 millimeter.

De eNASCAR Heat Pro League is een samenwerking tussen Motorsport Games, de Race Teams Alliance en NASCAR. Dankzij deze samenwerking krijgen coureurs de kans om voor de veertien officiële eNHPL-teams te rijden. “Het is fantastisch om te zien hoe de eNASCAR Heat Pro League in haar tweede seizoen gegroeid is en de seizoensfinale is een belangrijke mijlpaal voor dit kampioenschap”, zei Tim Clark, Senior Vice President en Chief Digital Officer van NASCAR. “Het wordt uniek om alle 28 eNHPL-coureurs tegelijkertijd op het circuit te hebben. Dit was niet mogelijk geweest zonder de geweldige producten van ASUS en de samenwerking met dit bedrijf.”

De finale van de eNHPL wordt live uitgezonden via Motorsport.tv, de accounts van NASCAR Heat op Facebook en Twitch en op eNASCAR.com.