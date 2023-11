Browning op pole in Macau, Verschoor elfde na rodevlaggenfestijn

Hitech-coureur Browning ging met minder dan tien minuten te gaan naar de snelste tijd, op het moment dat alle rijders op nieuwe banden op jacht gingen naar een toptijd. De Brit was 0,006 seconden sneller dan Gabriele Mini, die in de eerste kwalificatie de snelste tijd klokte. Er was echter nog voldoende tijd voor de concurrentie om de aanval te openen. Althans, in theorie.

In Macau ligt een rode vlag altijd op de loer. Dat bleek ook deze sessie weer. Met nog vijf minuten te gaan leek Mini op weg naar een verbetering van de snelste tijd. Op dat moment crashte Marcus Armstrong in Dona Maria en blokkeerde Ugo Ugochukwu de baan bij Moorish Hill. Dat resulteerde in een rode vlag. Met nog vijf minuten op de klok was er nog tijd voor één vliegende ronde. In de eerste sectoren waren diverse rijders, waaronder Mini, op weg naar een tijdsverbetering.

Toch ging het opnieuw fout. Isack Hadjar, teamgenoot van Browning, crashte in Moorish Hill. Daardoor werd de sessie voortijdig afgevlagd. Achter Mini eindigde diens teamgenoot Dino Beganovic als derde, voor de gecrashte Hadjar. Armstrong, Alex Dunne en nieuwbakken Red Bull-talent Oliver Goethe completeerden de top acht. Eerder in de sessie ging de rode vlag ook al tweemaal uit. Al na een handvol minuten crashte Nikola Tsolov in Moorish Hill. Ook Hadjar zorgde met vijftien minuten te gaan voor een rode vlag door te spinnen in dezelfde sectie. Hij kon zijn weg vervolgen, om vervolgens op dezelfde plek in de slotseconden wel in de muur te eindigen.

Richard Verschoor begint zijn titelverdediging als elfde, Laurens van Hoepen kwam tot de 21e tijd. In Macau is echter gebleken dat dat geen reden hoeft te zijn om niet alsnog een sterk resultaat neer te zetten. De uitslag van de kwalificatierace bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Uitslag kwalificatie Macau Grand Prix

1 Luke BROWNING GBR Hitech Pulse-Eight

2 Gabriele MINÌ ITA SJM Theodore PREMA Racing

3 Dino BEGANOVIC SWE SJM Theodore PREMA Racing

4 Isack HADJAR FRA Hitech Pulse-Eight

5 Marcus ARMSTRONG NZL MP MOTORSPORT

6 Alex DUNNE IRL Hitech Pulse-Eight

7 Oliver GOETHE DEU CAMPOS RACING

8 Ugo UGOCHUKWU USA TRIDENT MOTORSPORT

9 Mari BOYA ESP MP MOTORSPORT

10 Josep María MARTÍ ESP CAMPOS RACING

11 Richard VERSCHOOR NLD TRIDENT MOTORSPORT

12 Dan TICKTUM GBR RODIN CARLIN

13 Paul ARON EST SJM Theodore PREMA Racing

14 Dennis HAUGER NOR MP MOTORSPORT

15 Zane MALONEY BRB RODIN CARLIN

16 Sophia FLÖRSCH DEU VAN AMERSFOORT RACING

17 Charlie WURZ AUT JENZER MOTORSPORT

18 Roman STANĔK CZE TRIDENT MOTORSPORT

19 Noel LEÓN MEX VAN AMERSFOORT RACING

20 Maxwell ESTERSON USA JENZER MOTORSPORT

21 Laurens VAN HOEPEN NLD ART GRAND PRIX

22 Sebastián MONTOYA COL CAMPOS RACING

23 Christian MANSELL AUS ART GRAND PRIX

24 Matías ZAGAZETA PER JENZER MOTORSPORT

25 Tommy SMITH AUS VAN AMERSFOORT RACING