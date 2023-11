UPDATE: FIA stelt starttijd opnieuw uit, VT2 begint nu om 02.30 uur lokale tijd

De eerste vrije training in Las Vegas was nog maar net onderweg, toen deze werd onderbroken door een rode vlag. Carlos Sainz was op de baan tot stilstand gekomen. Al vrij snel werd duidelijk dat de Ferrari-coureur over een losgeraakte putdeksel was gereden en hij op het stuur de melding kreeg meteen de power unit uit te schakelen. Niet veel later kwam de wedstrijdleiding met de mededeling dat de sessie niet hervat zou worden en dat het alle putdeksels op het circuit zou controleren. Naast de auto van Sainz, liepen ook de bolides van Esteban Ocon en Zhou Guanyu schade op. Alpine liet meteen weten dat de Fransman een nieuw chassis krijgt. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur was woedend in de persconferentie.

De FIA heeft dus meer tijd nodig om alles te controleren en te repareren. Het betonnen frame rond de putdeksel was de oorzaak van afbreken van de eerste training. "De FIA, F1 en de lokale technische teams van het circuit zijn actief bezig om het probleem te onderzoeken en op te lossen. We zullen zo snel mogelijk een update geven over het wedstrijdschema", liet F1 in een eerdere verklaring weten.

De start van de tweede training stond gepland voor 0.00 uur lokale tijd (09.00 uur Nederlandse tijd), maar is nu dus uitgesteld. Er is een mogelijkheid dat, als VT2 vandaag wordt verreden, deze met 30 minuten naar anderhalf uur wordt verlengd om de verloren baantijd in de eerste sessie mee te compenseren. Red Bull-teambaas Christian Horner ging ervan uit dat de problemen op tijd verholpen zouden zijn voor VT2, maar dat is dus niet het geval. Wel stelde hij voor om de verloren tijd eventueel in de derde vrije training in te halen.

Update: 11.00 uur

De FIA bevestigt dat de start van VT2 opnieuw met een kwartier is uitgesteld. De tweede sessie moet nu om 02.30 uur lokale tijd plaatsvinden.

Update 10.45 uur:

De start van de sessie van 02.00 uur lokale tijd wordt met een kwartier uitgesteld. De actie moet nu dus om 02.15 uur lokale tijd (11.15 uur Nederlandse tijd) beginnen.

Update 09.50 uur:

De tweede vrije training gaat om 02.00 uur lokale tijd (11.00 uur Nederlandse tijd) van start. Dat heeft de FIA bevestigd. De sessie wordt met 30 minuten verlengd en zal dus 90 minuten duren.

Update 09.25 uur:

De FIA laat weten dat het erop mikt om de tweede sessie om 02.00 uur lokale tijd te laten starten en deze met een half uur te verlengen. Dit zou betekenen dat we een training van 90 minuten gaan krijgen. In Nederland is dat van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Update 09.05 uur:

De tweede vrije training zou reeds begonnen moeten zijn, maar van enige beweging is nog geen sprake. Er is nog geen tijd bekend van een eventuele start van de sessie. Het gerucht gaat dat er om 02.30 uur lokale tijd (11.30 uur in Nederland) gestart zou worden met een anderhalf uur durende sessie. Dat is op dit moment echter niet veel meer dan een wild gerucht.

Video: Sainz rijdt over losgekomen putdeksel in Las Vegas