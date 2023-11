Ferrari-teambaas woest na putdeksel-incident, Wolff vindt dat hij moet dimmen

Het Formule 1-weekend in Las Vegas kent met recht een valse start. De eerste vrije training moest tot een vroegtijdig einde komen door een probleem met een putdeksel op het nieuwe stratencircuit. Het euvel heeft schade aan drie auto's opgeleverd - die van Carlos Sainz, Esteban Ocon en Zhou Guanyu - waarbij het chassis voor de twee eerstgenoemde coureurs vervangen moet worden. "We hebben enorm veel schade. De monocoque is zwaar beschadigd, maar de motor en de batterij ook. De tweede vrije training gaan we, als die vandaag nog wordt verreden, sowieso al niet meer halen", laat teambaas Frederic Vasseur tijdens de persconferentie voor teambazen weten.

"Dit gaat ons een fortuin kosten en is compleet onacceptabel voor de Formule 1", vervolgt de Ferrari-voorman, die zichtbaar gefrustreerd is. Mercedes-collega Toto Wolff is van mening dat de Fransman zijn toon moet matigen, al zou hij later in de persconferentie zelf ook behoorlijk uit zijn slof schieten - al is dat een ander verhaal. In reactie op Vasseur greep Wolff de microfoon echter en liet hij weten: "Fred, ik ken je al twintig jaar, maar je creëert nu alleen maar meer problemen..." Vasseur: "Kom op, Toto, jij zou in zo'n geval ook enorm balen." Nadien wil F1-interviewer Tom Clarkson nog graag over het belang van Las Vegas voor de Formule 1 praten, maar daar heeft de Ferrari-teambaas logischerwijs niet veel zin in. "Dit lijkt me niet echt het moment voor dat soort vragen. Ik wil nu even niet naar het grotere plaatje kijken, dat lijkt me toch logisch... We hebben net een verschrikkelijke eerste training achter de rug en dat is volstrekt onacceptabel. Stel eerst maar wat vragen aan Toto en aan de anderen", hetgeen wordt gevolgd door de woorden: "Kan ik misschien ook gewoon weg?"

Sport en show niet door elkaar halen

Nadat de andere teambazen aan bod zijn gekomen en het tijd is voor vragen uit de zaal, is de toon van Vasseur gematigder. Zo wil hij de problemen in de eerste training niet zozeer aan de show wijten. "We moeten die dingen niet door elkaar halen. Ik ben juist blij met de show. De show is in mijn optiek mega georganiseerd. Wat we gisteren hebben gezien qua openingsceremonie heb ik namelijk nog nooit gezien, of het moet al eens op Magny-Cours zijn geweest. Maar we moeten die dingen niet door elkaar. Het is niet zo dat het door die show allemaal shit is qua veiligheid en de sport zelf. Dat zou los van elkaar moeten staan en zijn twee verschillende onderwerpen."

Vasseur zegt het belang van Vegas ook nog altijd in te zien. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit evenement mega voor de Formule 1 kan zijn", zegt hij nadat Wolff hem iets in het oor heeft gefluisterd. "Zoals James Vowles ook al zei hebben we eerder ook problemen gehad in Monaco. Ik weet nog goed dat Zandvoort begon met muziek draaien op de tribunes en meer van dat soort dingen voor de show. Daarna wilde iedere race het kopiëren en ik denk dat we met deze Grand Prix weer een nieuwe standaard creëren. Alleen het sportieve gedeelte is een heel ander verhaal. Maar goed, natuurlijk ben ik nu gefrustreerd en was ik ook bang, omdat Carlos wel met meer dan 220 kilometer per uur een metalen deel raakte... Dat had ook tot een erger ongeluk kunnen leiden."