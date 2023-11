F1 komt met verklaring na vroeg afgebroken VT1 in Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is het oogappeltje van Liberty Media, eigenaar van de Formule 1. Zij organiseren de race immers zelf en hoopten uiteraard dat alles soepel zou verlopen, maar dat was verre van het geval in de eerste vrije training. Na acht minuten lag de sessie stil vanwege de stilgevallen Ferrari van Carlos Sainz. Hij had op de Las Vegas Strip vermoedelijk een putdeksel geraakt waarna de motor zichzelf uitschakelde en hij de SF-23 op de baan moest parkeren. De sessie werd niet meer hervat omdat de FIA deze moest vastzetten en alle andere putdeksels rondom de baan moest inspecteren.

De Formule 1 en Las Vegas Grand Prix, Inc. zagen zich genoodzaakt om na deze blamage met een verklaring te komen. "Na inspectie door de Formule 1 en de FIA bleek dat één putdeksel op het Grand Prix-circuit van Las Vegas het tijdens de eerste training had begeven", laat F1 weten. "De FIA, F1 en de lokale technische teams van het circuit zijn actief bezig om het probleem te onderzoeken en op te lossen. We zullen zo snel mogelijk een update geven over het wedstrijdschema."

Vooralsnog zijn er geen wijzigingen aan het tijdschema doorgevoerd, al heeft Red Bull-teambaas Christian Horner al aangegeven dat de verloren tijd eventueel in de derde vrije training ingehaald zou kunnen worden. Voor de fans langs de baan heeft F1 wel goed nieuws. "Tijdens deze evaluatieperiode blijven alle tickets, eet- en drinkarrangementen en entertainmentopties geldig en blijven we ons richten op het bieden van een geweldige ervaring aan onze bezoekers. We waarderen de medewerking van de betreffende medewerkers van het evenement om ervoor te zorgen dat de bezoekers veilig en ordelijk kunnen vertrekken als ze dat willen."

Mocht het schema hervat worden zoals gepland, dan gaat om 09.00 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training van start. Aangezien het dan middernacht is in Las Vegas, zou een halfuur langer trainen verre van ideaal zijn. Het is dan ook de vraag of de Ferrari van Sainz op tijd hersteld is. Bovendien raakte de Alpine van Esteban Ocon dusdanig beschadigd, omdat ook hij over deze putdeksel heeft gereden, dat het chassis vervangen moet worden. Ook voor hem is het dus nog maar de vraag of zijn auto op tijd gereed is voor VT2.

Video: Samenvatting eerste vrije training Las Vegas