Horner: Meer baantijd in VT3 als reparatie van putten te lang duurt

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas is voor de Formule 1 op de meest dramatische manier gestart. Na slechts een aantal minuten rijden in de eerste vrije training knalde de auto van Carlos Sainz over een losgeraakte putdeksel. De SF-23 van de Spanjaard kreeg een flinke oplawaai, waardoor hij de F1-bolide moest parkeren en daarmee voor een rode vlag zorgde. Al snel kwam de wedstrijdleiding met de mededeling dat de openingssessie niet meer hervat werd en bleek er een probleem met de putten op de baan te zijn. "Er is volgens mij een probleem met de constructie van de putten. Ze moeten dus ook alle andere putten controleren. De kans is groot dat er gelast moet worden, puur om er zeker van te zijn dat het veilig is. Je zag de schade aan de Ferrari", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports.

Naast Sainz raakte ook de Alpine van Esteban Ocon beschadigd. Het Franse team heeft inmiddels laten weten dat Ocon een nieuw chassis nodig heeft. Bij Red Bull Racing is er geen schade: "Bij ons zit het tot dusver goed", gaat de Red Bull-teambaas verder. "Ik had wel een kort gesprekje met Fred (Ferrari-teambaas Vasseur, red.). Daar is de schade behoorlijk. Op de vraag aan Horner hoe lang hij verwacht dat dit gaat duren, antwoordt de Brit: "Ze moeten alles controleren om er zeker van te zijn dat er veilig gereden kan worden. Deze auto's liggen zo dicht op de grond en gaan ontzettend hard. We moeten ervoor zorgen dat het veilig is."

Mocht de FIA mededelen dat de tweede oefensessie niet op de gebruikelijke tijd kan plaatsvinden vanwege werkzaamheden, dan vindt Horner het geen probleem dat de baantijd later eventueel wordt ingehaald. "We moeten flexibel zijn. Dit is bijzonder jammer voor de toeschouwers die ervoor zijn gekomen om de auto's te zien rijden. Maar veiligheid staat voorop. Hopelijk duurt het niet te lang."

Max Verstappen en Sergio Perez konden slechts een paar ronden rijden. Viel er al iets te leren? "Het was niet zo glad als in Istanbul het geval was. De banden begonnen net warm te worden. Het is jammer dat we zo kort konden rijden, want het kwam net op gang", vervolgt Horner, die daarna zegt wat zijn coureurs zeiden na de eerste kennismaking met het Las Vegas Street Circuit. "Ze zeiden dat het voelde alsof ze op slicks in de regen aan het rijden waren, maar is normaal voor een nieuw stuk asfalt. Met name in de remzones was het tricky."

Het is nu de vraag of de tweede vrije training op de normale tijd kan plaatsvinden, aangezien er met meerdere putten een probleem is. "Dan moeten we meer baantijd krijgen in bijvoorbeeld de derde training. Ik denk overigens dat ze het wel voor elkaar krijgen. We zijn hier toch de hele avond. Waarom gaan we niet tot 02.00 uur door? Dan kan iedereen in Europa ook kijken. Dus verleng het vanavond maar", zegt Horner met een knipoog.

Video: Sainz beschadigt F1-auto door losgeraakte putdeksel