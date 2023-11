Wolff schiet uit zijn slof tijdens verhitte F1-persconferentie Las Vegas

De eerste actiedag van het Formule 1-weekend in Las Vegas is allesbehalve volgens plan verlopen. De eerste vrije training is tot een vroegtijdig einde gekomen door een probleem met een putdeksel. Carlos Sainz raakte een metalen deel dat enorme schade aan zijn Ferrari heeft veroorzaakt, en ook Esteban Ocon en in mindere mate Zhou Guanyu bleken de pineut. Bij de Ferrari van Sainz is de vloer voor een groot gedeelte kapotgeslagen, moet het chassis worden vervangen en heeft Frederic Vasseur laten weten dat de motor en batterij eveneens flink zijn beschadigd. De Ferrari-teambaas was logischerwijs nogal verbolgen over het verloop van de eerste training in de gokstad. Hij noemde de gang van zaken 'compleet onacceptabel' voor de Formule 1.

Toto Wolff probeerde Vasseur op dat moment nog tot kalmte te manen met de woorden: "Fred, ik ken je al twintig jaar, maar je creëert nu alleen maar meer problemen..." Later in de persconferentie zou de Mercedes-teambaas zelf echter ook uit zijn slof schieten. Het gebeurde na de vraag of het incident met de putdeksel het imago van de Formule 1 in Amerika kan schaden. Wolff begon zijn antwoord eerst nog in alle rust: "Nee, natuurlijk is dit niet schadelijk. We hebben het hier over één vrije training die we niet hebben gedaan en over het feit dat alle putdeksels nu worden gecontroleerd. Dat stelt helemaal niks voor. Morgen heeft niemand het hier meer over."

Als er vanuit de zaal een opmerking tussendoor komt, verhardt de toon van Wolff ineens: "Het is compleet belachelijk! Hoe durf je überhaupt slecht te praten over dit evenement? Dit event zet nieuwe standaarden voor alles en iedereen neer. En dan praat jij over een f*cking putdeksel die is losgekomen? Dat stelt helemaal niks voor joh. Geef nou eens credits aan de mensen die deze Grand Prix hebben opgezet en aan de mensen die deze sport veel groter hebben gemaakt dan ooit tevoren. Heb je ooit wel eens positief gesproken of positief geschreven over iemand? Nou, dat zou je wel moeten doen over alle mensen hier. Liberty heeft geweldig werk geleverd!"

Het onderstreept dat Wolff het incident zo klein mogelijk wil houden om de commerciële waarde van de race niet te schaden, al bereikt de stemverheffing wellicht eerder het tegenovergestelde. "We zouden helemaal niet moeten zeuren over een putdeksel die is losgekomen", vervolgt de Oostenrijker. "Natuurlijk is de auto beschadigd geraakt en is dat erg vervelend. Het had ook gevaarlijk kunnen worden en dus moeten de FIA en mensen van het circuit samen goed analyseren hoe het niet nogmaals kan gebeuren. Maar hier gaan praten over reputatieschade [voor de Formule 1 in Amerika]... en dat op een donderdagavond. Waar hebben we het over? Sowieso kijkt er nog helemaal niemand naar deze training gezien de Europese tijden."

Video: Wolff schiet uit z'n slof in de persconferentie