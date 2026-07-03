Liveverslag en updates van de Britse GP in de F1 - FP1
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Silverstone nu de F1 van start gaat met de trainingen voor de Britse GP
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Tijd voor een korte adempauze voor de sprintkwalificatie voor de Britse GP. Tot zo!
En zo zien de trainingstijden van de Britse GP eruit:
FP1
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|Tyres
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
1'29.260
|S
|237.593
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.213
1'29.473
|0.213
|S
|237.027
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.599
1'29.859
|0.386
|S
|236.009
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+0.678
1'29.938
|0.079
|S
|235.802
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.887
1'30.147
|0.209
|S
|235.255
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.980
1'30.240
|0.093
|S
|235.013
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.028
1'30.288
|0.048
|S
|234.888
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+1.078
1'30.338
|0.050
|S
|234.758
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|29
|
+1.483
1'30.743
|0.405
|M
|233.710
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.590
1'30.850
|0.107
|M
|233.435
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.706
1'30.966
|0.116
|M
|233.137
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.775
1'31.035
|0.069
|M
|232.960
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|32
|
+2.079
1'31.339
|0.304
|M
|232.185
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.113
1'31.373
|0.034
|S
|232.099
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.424
1'31.684
|0.311
|S
|231.311
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.424
1'31.684
|0.000
|S
|231.311
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.437
1'31.697
|0.013
|S
|231.279
|18
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.890
1'32.150
|0.453
|M
|230.142
|19
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.981
1'32.241
|0.091
|M
|229.915
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|25
|
+3.697
1'32.957
|0.716
|M
|228.144
|21
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
+3.759
1'33.019
|0.062
|M
|227.992
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+3.870
1'33.130
|0.111
|M
|227.720
|View full results
Dus, de sprintkwalificatie begint om 16.30 uur BST, waardoor teams drie uur hebben om de data te analyseren en de afstelling bij te schaven voordat het serieuze werk begint. Dat is de extra uitdaging van een sprintweekend: alles moet op drievoudige snelheid!
Er zullen tevreden thuisfans zijn na de training met Hamilton bovenaan. Hij kan toch niet een recordaantal van 10 overwinningen in de Britse GP pakken?
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Eén ding dat Verstappen vóór de sprintkwalificatie niet kan doen, is tijd steken in ons nieuwe spel Two Seats. Maar jij wel!
[[ITALIC_2:[[BOLD_1:Probeer het hier.]]]] Kun jij het Ferrari-team van 2012 verslaan met Ronnie Peterson uit 1974 en Ayrton Senna uit 1991? Want ik deed het net.
Verstappen kan zich in zijn laatste snelle ronde niet verbeteren en blijft zesde. Werk aan de winkel voor Red Bull, en ze hebben niet veel tijd om dat te doen.
De zwart-witgeblokte vlag is uit en markeert het einde van de training voor de Britse GP. Hulkenberg heeft net genoeg tijd om naar de negende plek te glippen, direct voor Lawson, terwijl Bearman voor Haas naar P14 gaat.
Hamilton sluit de sessie bovenaan af, voor Antonelli, Leclerc en Russell.
De FIA-stewards onderzoeken ook dat akkefietje tussen Hulkenberg en Lawson van eerder niet. Door!
Verstappen moet flink corrigeren aan het stuur van zijn Red Bull door Village en The Loop en verliest prompt drie tienden in de eerste sector van zijn eerste pushronde op zachte banden. De ronde wordt daarna niet echt beter: hij gaat naar de zesde tijd, op één seconde van Hamilton.
We wilden net zeggen dat dat een flinke statement-ronde van Antonelli is, totdat Hamilton sneller gaat met een 1m29.260s en twee tienden sneller is. Ferrari vs Mercedes om pole?
Antonelli noteert een 1m29.473s en is daarmee bijna een halve seconde sneller dan Russell bovenaan de tijdenlijst. Daarmee zakt Leclerc naar de derde plek en Piastri naar de vierde.
Het gele-vlagincident van Verstappen is beoordeeld en er komt geen verder onderzoek.
Herhalingen lieten zien dat Verstappen Piastri passeerde na diens spin en mogelijk niet volledig van het gas ging in de gele-vlagzone. Na beoordeling, #3 Red Bull, geen straf.
We hebben deze week veel WK-voetbal gekeken, merk je dat?
Hulkenberg en Lawson zijn ook genoteerd voor een incident bij Village (bocht 3). De Audi-coureur kwam de pits uit en weigerde plaats te maken voor Lawson, die bezig was aan een snelle ronde en zijn ronde daarna volledig afbrak.
"Wat is dat in vredesnaam?" zegt Lawson over de teamradio.
Ze waren eigenlijk gewoon aan het racen.
Verstappen is genoteerd voor een overtreding onder geel die plaatsvond toen Piastri spinde. We hebben niet gezien wat hij mogelijk wel of niet heeft gedaan, maar gezien alle controverse na zijn crash en de enkele gele vlaggen in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk is dat er een om in de gaten te houden.
Veel coureurs wisselen naar softs met nog 20 minuten te gaan in de training, maar voorlopig komt niemand aan de snelste rondetijden van eerder.
Hamilton voert de tijdenlijst aan met een 1m30.521s, voor Antonelli - en beiden zijn genomineerd voor de F1-coureur van de maand in onze nieuwe Monthly awards.
Als je vindt dat een van hen jouw stem verdient, hier kun je terecht.
Oscar Piastri spint op "dode banden" tussen Becketts en Chapel, maar blijft uit de muur en sluipt terug naar de pits.
Hoewel de tribunes niet helemaal vol zitten, is het hier erg druk en stonden we om 7.45 uur in de file om binnen te komen. Probeerde Giampiero Lambiase af te snijden toen drie rijstroken naar één gingen; “laten we zijn vastberadenheid testen”, zei ik. Nou, ondanks dat hij in een aanzienlijk duurdere auto reed (Porsche Panamera), was hij duidelijk bereid lak uit te wisselen met een Skoda om zijn neus ervoor te houden. Chapeau!
Een onboardronde met Norris laat zien welke compromissen coureurs in de tweede sector moeten maken. Van Maggotts tot Chapel moet er worden geremd om de batterij op te laden en zo de energie te krijgen voor de sprint over het Hangar Straight. Maar daarna is er simpelweg niet genoeg batterijvermogen om de acceleratie over het hele rechte stuk vol te houden, waardoor super clipping vlak voor Stowe ingrijpt.
Het is niet het soort F1-actie waarbij de auto's tot het uiterste worden gejaagd en je op het puntje van je stoel zit, maar het is wel een uitdaging voor de coureurs die de besten zullen beheersen.
De snelste ronde is momenteel 5s langzamer dan de pole-tijd van vorig jaar, wat aangeeft hoeveel topsnelheid er is opgeofferd (via de harvesting-limiet) om de hoeveelheid super clipping te verminderen.
F1-kampioenschapsleider Antonelli heeft zijn Mercedes naar de top van de tijdenlijst gebracht terwijl de meeste coureurs hun openingsruns in de training afronden. De Italiaan heeft met 1m30.777s een voorsprong van twee tienden op Hadjar.
Een paar coureurs, onder wie Antonelli, zijn naast de baan gegaan bij Village (bocht 3), omdat de wind de auto's voorbij de apex lijkt te duwen.