Eén ding dat Verstappen vóór de sprintkwalificatie niet kan doen, is tijd steken in ons nieuwe spel Two Seats. Maar jij wel!

[[ITALIC_2:[[BOLD_1:Probeer het hier.]]]] Kun jij het Ferrari-team van 2012 verslaan met Ronnie Peterson uit 1974 en Ayrton Senna uit 1991? Want ik deed het net.