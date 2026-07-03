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Liveblog
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Liveverslag en updates van de Britse GP in de F1 - FP1

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Silverstone nu de F1 van start gaat met de trainingen voor de Britse GP

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Live standen

Stand

Liveblog

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Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Tijd voor een korte adempauze voor de sprintkwalificatie voor de Britse GP. Tot zo!

 

En zo zien de trainingstijden van de Britse GP eruit:

FP1

All Stats
 
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval Tyres km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
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Dus, de sprintkwalificatie begint om 16.30 uur BST, waardoor teams drie uur hebben om de data te analyseren en de afstelling bij te schaven voordat het serieuze werk begint. Dat is de extra uitdaging van een sprintweekend: alles moet op drievoudige snelheid!

 

Er zullen tevreden thuisfans zijn na de training met Hamilton bovenaan. Hij kan toch niet een recordaantal van 10 overwinningen in de Britse GP pakken?

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Eén ding dat Verstappen vóór de sprintkwalificatie niet kan doen, is tijd steken in ons nieuwe spel Two Seats. Maar jij wel!

[[ITALIC_2:[[BOLD_1:Probeer het hier.]]]] Kun jij het Ferrari-team van 2012 verslaan met Ronnie Peterson uit 1974 en Ayrton Senna uit 1991? Want ik deed het net.

Verstappen kan zich in zijn laatste snelle ronde niet verbeteren en blijft zesde. Werk aan de winkel voor Red Bull, en ze hebben niet veel tijd om dat te doen.

Geblokte vlag

De zwart-witgeblokte vlag is uit en markeert het einde van de training voor de Britse GP. Hulkenberg heeft net genoeg tijd om naar de negende plek te glippen, direct voor Lawson, terwijl Bearman voor Haas naar P14 gaat.

Hamilton sluit de sessie bovenaan af, voor Antonelli, Leclerc en Russell.

De FIA-stewards onderzoeken ook dat akkefietje tussen Hulkenberg en Lawson van eerder niet. Door!

Verstappen moet flink corrigeren aan het stuur van zijn Red Bull door Village en The Loop en verliest prompt drie tienden in de eerste sector van zijn eerste pushronde op zachte banden. De ronde wordt daarna niet echt beter: hij gaat naar de zesde tijd, op één seconde van Hamilton.

Stopwatch

We wilden net zeggen dat dat een flinke statement-ronde van Antonelli is, totdat Hamilton sneller gaat met een 1m29.260s en twee tienden sneller is. Ferrari vs Mercedes om pole?

Stopwatch

Antonelli noteert een 1m29.473s en is daarmee bijna een halve seconde sneller dan Russell bovenaan de tijdenlijst. Daarmee zakt Leclerc naar de derde plek en Piastri naar de vierde.

Het gele-vlagincident van Verstappen is beoordeeld en er komt geen verder onderzoek.

Herhalingen lieten zien dat Verstappen Piastri passeerde na diens spin en mogelijk niet volledig van het gas ging in de gele-vlagzone. Na beoordeling, #3 Red Bull, geen straf.

We hebben deze week veel WK-voetbal gekeken, merk je dat?

Hulkenberg en Lawson zijn ook genoteerd voor een incident bij Village (bocht 3). De Audi-coureur kwam de pits uit en weigerde plaats te maken voor Lawson, die bezig was aan een snelle ronde en zijn ronde daarna volledig afbrak.

"Wat is dat in vredesnaam?" zegt Lawson over de teamradio.

Ze waren eigenlijk gewoon aan het racen.

Verstappen is genoteerd voor een overtreding onder geel die plaatsvond toen Piastri spinde. We hebben niet gezien wat hij mogelijk wel of niet heeft gedaan, maar gezien alle controverse na zijn crash en de enkele gele vlaggen in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk is dat er een om in de gaten te houden.

Veel coureurs wisselen naar softs met nog 20 minuten te gaan in de training, maar voorlopig komt niemand aan de snelste rondetijden van eerder.

Trofee

Hamilton voert de tijdenlijst aan met een 1m30.521s, voor Antonelli - en beiden zijn genomineerd voor de F1-coureur van de maand in onze nieuwe Monthly awards.

Als je vindt dat een van hen jouw stem verdient, hier kun je terecht.

Gele vlag

Oscar Piastri spint op "dode banden" tussen Becketts en Chapel, maar blijft uit de muur en sluipt terug naar de pits.

Stuart Codling
Stuart Codling

Hoewel de tribunes niet helemaal vol zitten, is het hier erg druk en stonden we om 7.45 uur in de file om binnen te komen. Probeerde Giampiero Lambiase af te snijden toen drie rijstroken naar één gingen; “laten we zijn vastberadenheid testen”, zei ik. Nou, ondanks dat hij in een aanzienlijk duurdere auto reed (Porsche Panamera), was hij duidelijk bereid lak uit te wisselen met een Skoda om zijn neus ervoor te houden. Chapeau!

Een onboardronde met Norris laat zien welke compromissen coureurs in de tweede sector moeten maken. Van Maggotts tot Chapel moet er worden geremd om de batterij op te laden en zo de energie te krijgen voor de sprint over het Hangar Straight. Maar daarna is er simpelweg niet genoeg batterijvermogen om de acceleratie over het hele rechte stuk vol te houden, waardoor super clipping vlak voor Stowe ingrijpt.

Het is niet het soort F1-actie waarbij de auto's tot het uiterste worden gejaagd en je op het puntje van je stoel zit, maar het is wel een uitdaging voor de coureurs die de besten zullen beheersen.

Stuart Codling
Stuart Codling

De snelste ronde is momenteel 5s langzamer dan de pole-tijd van vorig jaar, wat aangeeft hoeveel topsnelheid er is opgeofferd (via de harvesting-limiet) om de hoeveelheid super clipping te verminderen.

Stopwatch

F1-kampioenschapsleider Antonelli heeft zijn Mercedes naar de top van de tijdenlijst gebracht terwijl de meeste coureurs hun openingsruns in de training afronden. De Italiaan heeft met 1m30.777s een voorsprong van twee tienden op Hadjar.

Een paar coureurs, onder wie Antonelli, zijn naast de baan gegaan bij Village (bocht 3), omdat de wind de auto's voorbij de apex lijkt te duwen.

Stuart Codling
Stuart Codling