Russell zag deze zege in ieder geval niet aankomen, maar de auto voelde 'geweldig' vandaag. "De 1-2 voor het team is zo'n fantastisch resultaat." Wiens idee die eenstopper was? "Ik moet het even terugluisteren, maar het was teamwerk." Drie zeges voor Mercedes in zes races tijd, veel beter kan het niet volgens Russell: "Het team werkt zo hard en ze verdienen het."