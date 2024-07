Russell verliest F1-zege na diskwalificatie, Verstappen voor Norris in Spa

Na een zaterdag vol regen mochten de coureurs zich een etmaal later in zonnige omstandigheden opmaken voor de laatste Grand Prix voorafgaand aan de zomerstop, de krachtmeting op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Max Verstappen had zich met afstand de rapste getoond tijdens een spectaculaire kwalificatie, maar wist door het wisselen van de verbrandingsmotor al dat hij tien plekken achteruit zou moeten. Verstappen stond derhalve voor het derde jaar op rij voor een inhaalrace op zijn favoriete F1-circuit, ditmaal vanaf P11. Pole-position was mede dankzij Verstappens gridstraf weggelegd voor Ferrari-coureur Charles Leclerc, die zaterdag optimaal gebruikmaakte van een nieuw setje intermediates aan het eind van Q3, en die Sergio Pérez naast zich zag op de eerste startrij. De McLarens, voor dit weekend toch de gedoodverfde favorieten, moesten het doen met P4 en P5 op de grid.

Hamilton slaat toe, Norris heeft Verstappen al meteen in zijn spiegels

Bij het doven van de startlichten kwam Leclerc goed weg en zag hij Pérez juist een plekje verliezen aan Lewis Hamilton. De Mexicaan, wiens toekomst maandag onderwerp van gesprek is, probeerde nog wel terug te vechten richting Eau Rouge, maar moest op Kemmel Straight alsnog genoegen nemen met de derde stek achter Hamilton. Het duel van Hamilton en Pérez was meteen het grote geluk voor Leclerc, die door de gevechten achter zich de leiding wist te behouden. Iets verder achter zijn rug bleek Lando Norris een verliezer van de openingsronde. De runner-up uit de WK-stand ging even door het grind bij het uitkomen van La Source-hairpin en zag Verstappen niet veel later al in zijn spiegels opdoemen. De drievoudig wereldkampioen had na een zeer voorzichtige start onder meer Alexander Albon te grazen genomen in de Busstop Chicane en zat binnen de kortste keren binnen de DRS-marge van Norris.

Helemaal vooraan zat Hamilton dat eveneens ten opzichte van de Ferrari van Leclerc, waarna hij in ronde drie toesloeg op Kemmel Straight. Na een lastig begin van het raceweekend en zelfs na het teruggaan naar een oudere vloer wist Mercedes de leiding pardoes over te nemen. In dezelfde ronde leek de Belgische Grand Prix met Zhou Guanyu meteen een eerste uitvaller te krijgen, al wist hij zijn Sauber op miraculeuze wijze nog even aan de praat te houden. In de zevende ronde was het hydraulische probleem hem alsnog te machtig, waardoor de Chinees toch als eerste opgave de boeken is ingegaan.

Verstappen pakt Norris met undercut, Pérez komt snelheid tekort

Met Hamilton op kop ontwikkelde de eerste stint zich vervolgens tot een strijd op basis van race pace en bandenmanagement. Nico Hülkenberg opende het bal der pitstops aan het eind van ronde 7, maar op de topteams was het nog vier ronden langer wachten. George Russell en Verstappen ruilden hun mediums als eerste in voor harde banden. Het duo passeerde Yuki Tsunoda gezwind, waarna Russell zelfs een geslaagde undercut op Oscar Piastri leek af te ronden. De jonge Australiër bleek echter niet voor één gat te vangen en sloeg richting Les Combes meteen terug op Russell. De dadendrang van de winnaar uit Hongarije was daarmee nog altijd niet voorbij. Zo verschalkte hij niet veel later ook Pérez, die in tegenstelling tot Verstappen nieuwe mediums onder zijn RB20 had gekregen voor de middelste stint.

Al dit tumult speelde opnieuw mooi in de kaarten van Leclerc, die ondanks het langere doorrijden dan de mannen achter hem de (virtueel) tweede positie wist te behouden. Alleen Carlos Sainz en Norris besloten nog langer buiten te blijven, al mocht dat bij eerstgenoemde geen verrassing heten. De afzwaaiende Ferrari-coureur begon de race op harde banden en poogde daarvan te profiteren door langer buiten te blijven, al hielp zijn uitstapje door het grind van Stavelot niet. Voor Norris werkte het langer doorrijden in ieder geval niet. Hij verloor 'track position' ten opzichte van Verstappen en kwam na zijn eigen pitstop ruim zes seconden achter de Limburger weer de baan op. Hetzelfde gold voor Sainz toen hij halverwege de race alsnog naar binnen was gegaan, al hadden beide coureurs nadien het bandenvoordeel.

Van alle mannen in de top-acht kende Pérez de grootst mogelijke moeite om zijn banden in leven te houden. Checo kreeg een treintje achter zich bestaande uit Russell, Verstappen en ook de naderende Norris haakte zijn wagonnetje aan. Russell wist zijn Mercedes in ronde 21 voorbij Pérez te prikken, waarna Red Bull de Mexicaan maar weer naar binnen haalde om Verstappen niet in de weg te zitten. "We zijn erg langzaam op de rechte stukken...", concludeerde de worstelende Pérez. Het hele gebeuren had Norris op versere banden weer in de DRS-marge van Verstappen gebracht, al was de man met startnummer 4 iets te enthousiast door zich te verremmen in de Busstop Chicane.

Russell sensationeel goed met de banden, Verstappen voor Norris

Waar Russell en Verstappen de eerste serie pitstops openden, nam Leclerc (Pérez niet meegerekend) het initiatief bij de tweede ronde bandenwissels. Ruim twee seconden achter de rug van Hamilton zette de Monegask een undercut in, maar de Ferrari-stop bleek niet feilloos. Mercedes reageerde een ronde later en bracht Hamilton keurig voor Leclerc weer naar buiten. De Britse Mercedes-piloot zat nog wel even achter de man die hij volgend jaar gaat vervangen bij Ferrari: Carlos Sainz. De Madrileen had Hamilton in theorie perfect op kunnen houden, maar Ferrari besloot hem in plaats daarvan ook meteen naar binnen te halen - overigens in dezelfde ronde als Verstappen. De WK-leider moest in tegenstelling tot zijn rivalen naar mediums, aangezien Red Bull voor deze race geen twee nieuwe setjes van de harde band meer had.

Red Bull is bij beide pitstops in ieder geval agressief geweest, in tegenstelling tot waar Verstappen zich in Hongarije nog over beklaagde. Zo bleef Verstappen met zijn eerdere pitstop voor Norris en liet Pérez hem vervolgens meteen voorbij. De Mexicaan had op de harde band echter ook weer niet genoeg snelheid om Norris op te houden, waardoor de McLaren-coureur zijn blik meteen weer op Verstappen kon richten. De enige naam die in dit onderlinge gevecht ontbrak, is die van Russell. De jongste van beide Mercedes-coureurs wist dat hij met een nieuwe stop riant achter Verstappen en Norris zou belanden, waardoor hij zelf de call maakte en aan het team liet weten: "Denk na over een éénstopper." Mercedes ging er volgens in mee, waardoor Russell met hand en tand mocht proberen de leiding te behouden.

Tegelijkertijd keek Mercedes ook nog eventjes naar achter, meer specifiek naar Piastri, die over de baan vloog na zijn tweede pitstop. Zijn eerste poging om Leclerc te pakken in Les Combes was nog niet succesvol, maar bij een tweede aanzet ging hij met een fenomenale actie wel degelijk buitenom. Daar zou het echter bij blijven voor de Aussie, waardoor het woord vooraan definitief aan de Mercedes-mannen was. Hamilton kwam op het versere rubber logischerwijs met rasse schreden dichterbij, al liet het merk met de ster weten beide mannen 'gewoon' vrij om te racen. "Geef elkaar alleen voldoende ruimte", klonk het via de boordradio. Hamilton leek met afstand de beste papieren voor winst te hebben tegenover zijn teamgenoot op de versleten Pirelli's, maar die teammaat had de zaakjes bij het uitkomen van La Source steeds extreem goed voor elkaar, gaf geen enkele krimp en kwam zodoende als eerste over de meet.

Achter het Mercedes-duo en Piastri bleek het eveneens bijzonder close voor de plekken vier, vijf en zes aan de finish. Leclerc wist stand te houden voor Verstappen en Norris, al is de Nederlander ondanks zijn gridstraf nog altijd uitgelopen op Norris in het wereldkampioenschap. Sainz wist Pérez nog te grazen te nemen, waarna de tweede Red Bull-man met een nieuwe pitstop als pleister op de wonde nog wel het puntje voor de snelste raceronde meepakte. Fernando Alonso en Esteban Ocon maakten de top-tien compleet.

Update: Diskwalificatie Russell, Hamilton krijgt de overwinning

Uren na de finish is er echter nog een streep door de naam van Russell in de uitslag gegaan. Zijn Mercedes bleek bij de technische keuring - nadat alle brandstof eruit was - anderhalve kilogram lichter dan dat het minimumgewicht van 798 kilo voorschrijft. Hamilton krijgt zodoende de overwinning in handen, voor Piastri die opschuift naar de tweede plek. Leclerc mag op een goed moment de bokaal voor P3 tegemoet zien, Verstappen promoveert naar de vierde plek. De als elfde gefinishte Daniel Ricciardo gaat door de diskwalificatie met het laatste WK-puntje voor de zomerstop aan de haal.

Het Formule 1-seizoen 2024 wordt in het weekend van 23 tot en met 25 augustus vervolgd met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van België