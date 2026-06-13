F1 Barcelona live: Volg de kwalificatie met livetiming

Welkom!

Goedemiddag en welkom bij het liveblog van Motorsport.com! Na drie vrije trainingen is het tijd voor het eerste echte moment van de waarheid in Barcelona: de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje.

De signalen van eerder vandaag wijzen op een spannende strijd om pole position. George Russell sloot VT3 als snelste af, maar McLaren zat opnieuw vlak in de buurt met Oscar Piastri en Lando Norris. Ook Charles Leclerc liet zich vooraan zien, terwijl Max Verstappen ondanks een minder opvallende zaterdag nog altijd een factor van betekenis lijkt voor de kwalificatie.

Een extra aandachtspunt wordt het bandenmanagement. De zachte C4-band bleek gedurende het weekend bijzonder gevoelig voor slijtage, waardoor het vinden van een perfecte ronde allesbehalve eenvoudig is. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan en kun je de verrichtingen van de coureurs volgen via onze livetiming.