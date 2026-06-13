Russell pakt pole in Barcelona, Verstappen moet genoegen nemen met P5

Na drie vrije trainingen was het tijd voor het eerste serieuze meetmoment van het weekend in Barcelona. Mercedes, McLaren en Ferrari maakten gedurende de trainingssessies een sterke indruk, terwijl Max Verstappen en Red Bull Racing nog op zoek leken naar de juiste afstelling. De kwalificatie moest uitwijzen hoe de krachtsverhoudingen er daadwerkelijk voorstonden en wie zich de beste uitgangspositie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië zou verzekeren.

Q1: Alonso start thuisrace achteraan

Omdat de teams zorgvuldig moesten omgaan met hun beschikbare setjes banden, duurde het even voordat de toppers hun eerste snelle ronde neerzetten. Verstappen meldde zich na acht minuten bovenaan de tijdenlijst met een 1.16.352, maar werd vervolgens afgelost door Charles Leclerc, die een 1.15.964 liet noteren. George Russell dook daar weer onder met een 1.15.717, waarna Lewis Hamilton de snelste tijd overnam dankzij een 1.15.625.

Andrea Kimi Antonelli kwam in zijn eerste run tot een 1.15.977 en bezette daarmee na de eerste runs de vierde plaats. Oscar Piastri en Lando Norris openden de kwalificatie met respectievelijk de vijfde en zesde tijd, terwijl Verstappen was teruggevallen naar de zevende positie. Lance Stroll beleefde een moeizame start van de sessie: de Aston Martin-coureur maakte bij bocht 10 een uitstapje door de grindbak en sloot de eerste runs als hekkensluiter af.

In de slotminuten van Q1 bleef de top-elf binnen om een set banden uit te sparen voor het vervolg van de kwalificatie. Daarachter barstte een felle strijd los om de resterende plaatsen in Q2. Nico Hülkenberg maakte daarbij indruk door zijn Audi naar de vijfde tijd te sturen. Carlos Sainz ontsnapte ternauwernood aan uitschakeling en plaatste zich als zestiende voor de volgende sessie. Voor Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez en Valtteri Bottas viel het doek al in Q1, net als voor de Aston Martin-coureurs. Stroll en Alonso waren daarbij zelfs een seconde langzamer dan Pérez en Bottas, die zondag van de voorlaatste startrij bezetten.

Q2: McLaren heeft extra run nodig

Q2 kende eveneens een rustig begin. Pas na enkele minuten kwam de sessie op gang toen de coureurs massaal de pitstraat verlieten voor hun eerste snelle run. Verstappen zette aanvankelijk de toon met een 1.15.484, maar zag Leclerc daar al snel onder duiken met een 1.15.281. Russell nam vervolgens de koppositie over dankzij een 1.15.228. Achter Russell en Leclerc bezetten Andrea Antonelli en Hamilton na de eerste reeks snelle ronden respectievelijk de derde en vierde plaats.

Verstappen kwam vijfde te staan, terwijl McLaren geen sterke indruk maakte: Norris kwam niet verder dan de achtste tijd en Piastri moest op dat moment genoegen nemen met de tiende positie. Daarbij moet wel worden aangetekend dat beide McLaren-coureurs hun eerste snelle ronde op gebruikte banden reden, terwijl de coureurs vooraan over vers rubber beschikten.

De coureurs van Mercedes, Ferrari en Red Bull, die na de eerste runs de top-zes vormden, waanden zich veilig en bleven in de slotfase van Q2 binnen. Norris en Piastri maakten ondertussen de overstap naar een vers setje banden en klommen naar respectievelijk de vierde en zevende plaats. Hülkenberg verzekerde zich met de tiende tijd van een plek in Q3. Daarmee bleven Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Carlos Sainz steken in Q2.

Q3: Crash Leclerc

Piastri zette in Q3 de eerste richttijd neer met een 1.15.176. Verstappen volgde op ruim anderhalve tiende met een 1.15.328, waarna de sessie abrupt werd onderbroken. Leclerc verloor in bocht 10 de controle over zijn Ferrari, schoot door de grindbak en belandde hard in de bandenstapels, waardoor de rode vlag moest worden uitgehangen. De Ferrari-coureur stapte ongedeerd uit, maar zijn kwalificatie zat erop, waardoor hij zondag als tiende van start gaat.

Toen de kwalificatie werd hervat, keerden Russell, Antonelli, Hamilton en Hadjar terug op de baan op dezelfde banden waarmee zij vóór de rode vlag al onderweg waren. Antonelli zette een 1.15.414 neer en nam daarmee plaats op de derde plaats, waarna Russell de voorlopige pole-position van Piastri overnam met een 1.15.145. Hadjar en Hamilton sloten aan op de vijfde en zesde positie.

Met nog enkele minuten op de klok kwamen de negen overgebleven coureurs nog eenmaal naar buiten op een vers setje zachte banden. Antonelli perste een 1.14.998 uit zijn Mercedes en nam daarmee voorlopig de koppositie over. Russell had echter een antwoord klaar en dook met een 1.14.679 nog eens ruim drie tienden onder de tijd van zijn teamgenoot. Die ronde bleek goed genoeg voor pole-position. Hamilton legde na een paarse tweede sector beslag op de tweede startplaats. Met een 1.14.743 kwam hij slechts 0.064 seconde tekort voor pole. Antonelli eindigde de kwalificatie daardoor als derde en deelt zondag de tweede startrij met Norris, die de vierde tijd reed.

Verstappen opende zijn laatste ronde sterk, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 1.15.021, goed voor de vijfde tijd. Met Hadjar op de zesde plaats is de derde startrij volledig in handen van Red Bull. Piastri moest genoegen nemen met de zevende positie, terwijl Liam Lawson en Nico Hülkenberg zich als achtste en negende kwalificeerden.

De Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint zondag om 15.00 uur.