F1 Barcelona live: Volg de eerste vrije training met livetiming

Luke Browning heeft nog altijd geen meter gereden sinds zijn eerdere installatieronde. Het elektrische probleem aan de Williams blijkt hardnekkiger dan gehoopt, waardoor de Brit een groot deel van deze sessie dreigt mis te lopen. Dat is niet alleen een gemiste kans voor Browning zelf, maar ook voor Williams, dat waardevolle data misloopt. Teamgenoot Carlos Sainz is inmiddels wel volop aan het rijden en staat al op 14 afgewerkte ronden.