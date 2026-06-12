F1 Barcelona live: Volg de eerste vrije training met livetiming
Volg hier de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Barcelona 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
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De eerste vrij training komt tot een eind, terwijl de laatste auto's nog op de baan blijven voor een proefstart.
Gabriel Bortoleto klinkt weinig tevreden over de boordradio. De Braziliaan klaagt dat de auto "overal dwars gaat" en spreekt van "nul grip". Mogelijk heeft het team nog werk te verrichten aan de afstelling, zeker gezien de hoge baantemperaturen en de uitdagende omstandigheden voor de banden.
George Russell lijkt zijn banden in deze stint nog relatief te sparen. Met nog drie minuten op de klok heeft de Mercedes-coureur zijn huidige set niet maximaal belast, wat erop wijst dat er mogelijk nog meer snelheid in het pakket zit dan zijn huidige snelste tijd doet vermoeden.
Verstappen is weer naar buiten op een nieuwe set softs.
Pierre Gasly is teruggekeerd naar de pits met wat een probleem aan de ophanging lijkt te zijn. Alpine onderzoekt momenteel de oorzaak, terwijl de Fransman voorlopig kostbare rijtijd verliest tijdens deze eerste vrije training.
George Russell voert de tijdenlijst halverwege de sessie aan met een 1.16.363, ruim twee tienden sneller dan Oscar Piastri.
Opvallende prestatie van Leonardo Fornaroli. De Formule 2-kampioen rijdt de McLaren naar de vijfde tijd en komt daarbij tot op minder dan twee tienden van Max Verstappen. Een veelbelovende ronde van de Italiaan, die zich uitstekend staande houdt tijdens zijn verplichte rookie-optreden.
De hoge temperaturen beginnen hun tol te eisen. De zachte band lijkt momenteel slechts goed voor één echte pushronde voordat de prestaties merkbaar terugvallen. Dat kan morgen in de kwalificatie een belangrijke factor worden, al is verkeer op het traditionele circuit van Barcelona doorgaans minder problematisch dan op stratencircuits. Ook de kans op gele vlaggen in Q3 ligt hier normaal gesproken een stuk lager.
Ontwikkeling buiten de baan: McLaren heeft beroep aangetekend tegen het besluit om Pierre Gasly's tijdstraf uit Monaco terug te draaien. Daardoor is de zaak nog niet definitief afgerond en kan de onlangs herstelde derde plaats van de Alpine-coureur opnieuw ter discussie komen te staan. Later meer op Motorsport.com.
Paul Aron blijft indruk maken tijdens zijn eerste training van het weekend. De Est klom eerst naar de negende plaats, vlak achter Gabriel Bortoleto, maar scherpt zijn tijd vervolgens verder aan en stijgt naar P5. Een zeer sterke ronde van de Audi-reservecoureur, die zich uitstekend laat zien tussen de vaste Formule 1-coureurs.
Een interessant patroon bij McLaren: Oscar Piastri gaf op de mediumband ongeveer twee tienden toe op George Russell, en dat verschil blijft nagenoeg gelijk op de zachte band. De Australiër lijkt dus vooral tijd tekort te komen ten opzichte van de Mercedes, in plaats van snelheid te verliezen bij de overstap naar de softs. Charles Leclerc schuift ondertussen op naar de derde plaats, een halve seconde achter Russell. Max Verstappen staat vierde, voor Arvid Lindblad, die net als de Nederlander al vroeg de zachte band heeft gemonteerd.
Luke Browning heeft nog altijd geen meter gereden sinds zijn eerdere installatieronde. Het elektrische probleem aan de Williams blijkt hardnekkiger dan gehoopt, waardoor de Brit een groot deel van deze sessie dreigt mis te lopen. Dat is niet alleen een gemiste kans voor Browning zelf, maar ook voor Williams, dat waardevolle data misloopt. Teamgenoot Carlos Sainz is inmiddels wel volop aan het rijden en staat al op 14 afgewerkte ronden.
Piastri heeft inmiddels op de zachte band de tweede tijd neergezet, met 0.203 seconden achter Russell.
Ondertussen is Leonardo Fornaroli weer de baan op gegaan. De McLaren-junior rijdt nu zonder aero rakes en op de mediumband, wat erop wijst dat het team de focus verlegt van dataverzameling naar reguliere afstellingswerkzaamheden.
George Russell slaat terug met een indrukwekkende ronde. De Mercedes-coureur was in alle drie de sectoren de snelste en duikt met een 1.13.363 ruim onder de tijd van Max Verstappen: het verschil bedraagt liefst 0,684 seconde.
Ondertusen heeft Lindblad een vierde tijd neergezet op de zachte band, met ongeveer drie tienden achter Piastri.
Kortstondig geel in de eerste sector: Gabriel Bortoleto is naast de baan geraakt bij bocht 7. De Braziliaan verloor de achterkant van zijn auto en schoof rechtdoor de grindbak in, maar kon zijn weg zonder schade vervolgen. Voorin de tijdenlijst heeft Max Verstappen ondertussen de snelste tijd overgenomen met een 1.17.047, ruim drie tienden sneller dan George Russell.
Arvid Lindblad en Max Verstappen hebben de zachte band onder hun auto's laten monteren voor een eerste kwalificatiesimulatie. Verstappen zet de snelste tijd neer met een 1.17.047.
Paul Aron zet op de zachte band een tijd neer van 1.18.515. Daarmee geeft de Audi-junior iets meer dan een seconde toe op de snelste tijd van George Russell, al noteert hij wel de snelste laatste sector van iedereen tot dusver. Ondertussen zijn ook Arvid Lindblad en Max Verstappen de baan op.
Williams heeft bevestigd dat Luke Browning nog altijd aan de kant staat vanwege een elektrisch probleem aan zijn auto. De monteurs onderzoeken de oorzaak verder, waardoor de rookie voorlopig kostbare rijtijd blijft missen. Voor Williams komt dat extra ongelegen op een circuit waar het team historisch gezien vaak moeite heeft gehad, al sprak teambaas James Vowles vooraf de hoop uit dat een sterke afstelling dit weekend een plaats in de buurt van de top tien mogelijk moet maken.
Carlos Sainz is genoteerd door de wedstrijdleiding vanwege het mogelijk ophouden van Liam Lawson. Ondertussen krijgen rookie-coureurs Fred Vesti en Paul Aron de kans om een pushronde op de zachte band af te werken, wat een interessante graadmeter moet opleveren voor hun tempo ten opzichte van de vaste coureurs.
Een interessant technisch detail bij Ferrari: Charles Leclerc rijdt dit weekend voor het eerst met de Carbon Industries-remmen die Lewis Hamilton al sinds de Grand Prix van China gebruikt. De Monegask stapte over na de remproblemen die volgens hem aan de basis lagen van zijn crash in Monaco. Ferrari wil beoordelen of deze configuratie voor meer consistentie en vertrouwen onder het remmen kan zorgen.
Williams heeft de oorzaak van de problemen bij Luke Browning gevonden. Het gaat om een probleem met de kabelboom (wiring loom) van de auto. Monteurs zijn druk bezig om het euvel te verhelpen, terwijl de Britse rookie voorlopig kostbare rijtijd blijft mislopen.