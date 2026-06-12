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Russell trapt weekend in Barcelona af met snelste tijd, Verstappen vierde

George Russell heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Mercedes-coureur bleef Oscar Piastri en Charles Leclerc voor, terwijl Max Verstappen de sessie als vierde afsloot.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vlak voor de start van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië was er opvallend nieuws. Pierre Gasly heeft namelijk alsnog de derde plaats in de Grand Prix van Monaco toegewezen gekregen nadat Alpine met succes een verzoek tot herziening had ingediend. De FIA schrapte beide tijdstraffen van de Fransman nadat was vastgesteld dat er een fout zat in de meting van de pitstraatlengte waarop de snelheidsberekeningen waren gebaseerd. Daardoor verliest Isack Hadjar zijn podiumplaats en schuift Gasly alsnog op naar de derde positie in de definitieve uitslag van de race in het prinsdom.

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Voor de eerste vrije training stonden liefst zeven rookies ingeroosterd, aangezien verschillende teams een van hun vaste coureurs aan de kant zetten om te voldoen aan de FIA-regels rond rookiesessies. Bij Mercedes nam reservecoureur Fred Vesti het stuur van WK-leider Andrea Kimi Antonelli over, terwijl Ferrari Lewis Hamilton verving door Ferrari Academy-coureur Dino Beganovic. McLaren gaf regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli zijn eerste VT1-kans in de auto van Lando Norris. Bij Red Bull stapte Ayumu Iwasa in de RB22 van Isack Hadjar en Audi gaf Paul Aron rijtijd in plaats van Nico Hülkenberg. Ook Cadillac koos voor een rookie: Formule 2-rijder Colton Herta maakte zijn officiële vrijdagdebuut in de auto van Sergio Pérez. Williams zou Luke Browning de baan opsturen met de wagen van Alexander Albon, maar een elektrisch probleem betekende dat de 24-jarige Brit niet in actie kwam.

George Russell voerde in de openingsfase van de eerste oefensessie op vrijdag de tijdenlijst aan met eerst een 1.17.414 en vervolgens een 1.17.353. Halverwege de training nam Max Verstappen de koppositie over door op de zachte band een 1.17.047 neer te zetten. Russell reageerde echter direct en scherpte de snelste tijd op dezelfde compound aan tot 1.16.363. Oscar Piastri en Charles Leclerc nestelden zich vervolgens tussen Russell en Verstappen met respectievelijk een 1.16.566 en een 1.16.883.

Fornaroli maakte indruk door de McLaren naar de vijfde tijd te sturen met een 1.17.216. Hij was daarmee een tiende sneller dan Aron, die eveneens imponeerde en namens Audi de zesde tijd noteerde. Liam Lawson tekende voor de zevende tijd, terwijl Beganovic, Arvid Lindblad en Franco Colapinto de top-tien completeerden. Halverwege de training beleefde Gabriel Bortoleto een momentje toen hij met zijn Audi in bocht 8 naast de baan terechtkwam. Na een kort uitstapje door de grindbak kon de Braziliaan zijn weg vervolgen. Uiteindelijk sloot hij de sessie als twaalfde af, achter Oliver Bearman.

Om 17.00 uur begint de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag eerste training F1 GP van Barcelona-Catalonië

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

1'16.363

   S 219.546
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1'16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1'16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1'17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1'17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 24

+0.958

1'17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.109

1'17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1'17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.441

1'17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1'17.893

 0.089 S 215.233
Volledige uitslag

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