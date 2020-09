DTM lijkt gered: Berger bereikt akkoord met Audi en BMW

De DTM kampte de afgelopen jaren met een flinke leegloop: achtereenvolgens Mercedes en Aston Martin besloten zich terug te trekken en in april werd bekend dat ook Audi er na dit seizoen de brui aan zou geven. Met in 2021 alleen nog BMW op de startgrid leek het voortbestaan van de legendarische raceklasse in het geding, maar na lang overleg tussen Audi, BMW en de DTM-organisatie van Gerhard Berger is er nu dus toch een reddingsplan.

Dit plan behelst een herpositionering van de DTM waarbij Berger en zijn organisatie BMS de volledige verantwoordelijkheid voor de klasse op zich nemen en Audi en BMW een stap terugdoen. “In de afgelopen maanden hebben we verschillende strategische opties voor de toekomst van de DTM besproken. En in de afgelopen dagen heb ik constructieve gesprekken gevoerd met Audi en BMW. Beide constructeurs bieden me de gelegenheid om de volle verantwoording in handen te nemen voor een raceserie waaraan voorlopig voornamelijk GT-wagens zullen deelnemen.”

In die raceklasse zullen wel Audi’s en BMW’s te zien zijn, mogelijk in een later stadium aangevuld met andere merken, vervolgt Berger. “Dat Audi en BMW een scenario van continuïteit steunen is geweldig nieuws voor alle medewerkers en fans. In de toekomst zullen niet langer de fabrieksteams, maar onafhankelijke professionele privateers om de prijzen strijden. Voor mij was het van belang dat beide fabrikanten zich aan dit concept wilden binden, zo kunnen hun GT-auto’s hier blijven rijden.”

Wat overblijft is een GT Plus-Formule gebaseerd op de huidige generatie GT3-wagens die onder andere ook de basis vormt van de GT Masters, een directe concurrent van de DTM. Dit vergt wel enige technische aanpassingen, maar dat moet geen onoverkomelijk probleem zijn.