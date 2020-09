Frijns pakt pole voor tweede DTM-race Nürburgring

De Nürburgring is Frijns sowieso gunstig gezind. De Nederlander won er al twee keer eerder dit seizoen, de laatste keer was zaterdag. Door die overwinning verkleinde de Audi Abt-coureur zijn achterstand in het kampioenschap tot dertien punten (203 punten voor Frijns en 216 punten voor Müller). De snelste tijd van vanochtend levert Frijns nog eens drie punten op, terwijl Müller met zijn P3 één extra punt mag bijschijven. De twee ontlopen elkaar in het kampioenschap nu slechts elf punten (206 om 217).

De pole is de vijfde voor Frijns dit seizoen. De Nederlander is vooral de laatste weken in vorm en lijkt kans te maken op het kampioenschap. Zondagochtend klokte hij een 1.19.117, waarmee hij precies twee tienden sneller was dan de verrassende nummer twee Habsburg. Müller liet op de derde plek 0.268 seconde liggen.

Robert Kubica maakte dan eindelijk indruk in de DTM. De Pool die de afgelopen maanden continu ver in het achterveld te vinden was, vertrekt op de Nürburgring vanaf de zevende plaats. De race start zondag om 13.30 uur.

Uitslag DTM Nürburgring - Kwalificatie 2