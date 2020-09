Frijns pakt op de Nürburgring puike, derde DTM-zege

Audi Abt-coureur Frijns was de race vanaf de tweede plaats gestart, maar had al voor de eerste bocht polesitter Rast verschalkt terwijl Frijns’ teamgenoot en klassementsleider Nico Müller vanaf de derde startplaats was teruggevallen naar de vierde plaats.

Frijns reed direct weg en had in de tweede ronde al een voorsprong van bijna twee seconden op de rest van het veld opgebouwd. Helaas werd die voorsprong teniet gedaan door de safety car die de baan op was gekomen om wat brokstukken van een aanrijding bij de start op te ruimen.

Bij de herstart wist Frijns zijn auto vakkundig voor die van Rast en Müller te houden. Die laatste zag zijn kansen op een podiumfinish in rook opgaan toen hij bij het ingaan van de tweede bocht een tikje kreeg en achteraan het veld moest aansluiten.

Niet veel later had Müller een mazzeltje. De Duitser was net naar binnen geweest voor nieuwe banden toen Loic Duval voor een gele vlag zorgde. De auto van de Fransman stond op een dusdanig gevaarlijke plaats dat een nieuwe safety car onvermijdelijk leek. Nog voordat die de baan op werd gestuurd was echter het hele veld al naar binnen gekomen en dus wist de eveneens gepitte Frijns zijn leiding te behouden. Müller wist evenwel van de situatie te profiteren en op te schuiven naar P6.

Derde safety car

In de 21ste ronde was het opnieuw raak en opnieuw was Duval de aanstichter. De Franse coureur raakte Fabio Scherer en de schade was dusdanig dat er weer een safety car nodig was. Opnieuw wist Frijns bij de herstart het hoofd koel te houden en in het vervolg van de race kon de Nederlander onbedreigd naar de finish en het podium rijden. In het kampioenschap doet Frijns goede zaken, de nummer twee in het klassement is de nummer één Müller tot op dertien punten genaderd (216 om 203 punten).

Uitslag DTM Nürburgring Sprint - Race 1