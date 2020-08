Van hersenschudding herstelde Herlings blij om terug te zijn

Dat Herlings een week eerder in Arnhem, waar mogelijk dit jaar nog GP's verreden gaan worden, ontbrak, lag voor een deel aan een kleine blessure die de KTM-rijder had opgelopen tijdens een training. “Ik ben inderdaad gevallen”, gaf Herlings eerlijk toe. “Daarbij heb ik een lichte blessure opgelopen.” Op de vraag of het een hersenschudding betrof, volgde een bevestigend antwoord van Herlings. “Ik was een beetje dizzy, maar verder heb ik er niks van gemerkt. We hebben enkele weken voor Arnhem daarom afgesproken met KTM om het wat rustiger aan te doen. Ik heb daardoor uiteindelijk een week niet gereden.”

Kalm

Hoewel Herlings de overwinning in het Zeeuwse Axel aan Romain Febvre moest laten, heerste er na afloop een opvallend goede stemming bij Herlings en zijn entourage. Na een minuutje balen dat de overwinning er niet in zat, ging de knop snel om. “Vroeger ging ik balend of huilend naar huis, nu kan ik erom lachen”, zei hij bij zijn team. “Over deze wedstrijd wordt over een maand niet meer gesproken, of je hem nou wint of niet", relativeerde hij ook meteen de relevantie van de internationale krachtmeting in Axel. “Het is een test, een training.”

Of het nu lag aan de beperkte aanwezigheid van pers en publiek of aan de ‘rustpauze’ die Herlings heeft genoten, de Brabander oogde de hele dag relaxter dan ooit, ook toen hij Motorsport.com uitgebreid te woord stond. Voor iemand die binnen een week zijn jacht op een vijfde wereldtitel hervat en voor die tijd eerst nog een paar coronatests moet ondergaan, maakte Herlings een buitengewoon kalme indruk.

Twee kanten

Na een rustige training, want ‘de startpositie maakt niet heel veel uit in Axel’, toonde Herlings tijdens de wedstrijd twee kanten van zichzelf. Eerst door de kopstart te pakken en vanaf de start de wedstrijd te domineren, en vervolgens etaleerde hij zijn klasse door zichzelf terug te vechten nadat hij onderweg iets had meegemaakt.

Een opstapeling van rijders zorgde er in de tweede manche voor dat Herlings diep moest gaan om weer terug te komen. “Ik ging als vijfde of zesde de bocht in, en voor ik het wist, stonden we met meerdere rijders vast", vertelde The Bullet. "Het duurde echt wel even voordat we weer weg waren. Ik denk dat ik begon met zo’n twintig tot dertig seconden achterstand op de leider.”

Vervolgens haalde Herlings twintig man in en naderde hij de uiteindelijke winnaar Romain Febvre tot op 4,4 seconden. De gehele top-vijf, met dus Febvre en Herlings maar met daartussen nog Brian Bogers, Arminas Jasikonis en ook Glenn Coldenhoff (winnaar in Arnhem), kon aan de finish in één beeld worden gevangen. “Ik reed harder, maar haalde het helaas net niet”, aldus Herlings, die aangaf dat de baan niet de gemakkelijkste was om op in te halen.

“Axel is een prachtige baan, maar het was net niet zwaar genoeg en net te snel. Het was vrijwel één lijn." Dat laatste kwam overigens niet helemaal overeen met Herlings zijn eigen acties, aangezien hij een halve ronde naast Calvin Vlaanderen en later ook Jeremy Seewer doorbracht om naar voren te komen. Het feit dat hij er zo lang voor nodig had, bevestigde de zienswijze van de KTM-rijder aan de andere kant weer wel. “Het kostte heel veel kracht en als je dan het hele veld voorbij moet rijden... Bijna de complete top is hier, op Prado, Cairoli en Gajser na.”

Na afloop heerste er dus tevredenheid bij Herlings, die vooral blij was dat hij in Axel toch nog in actie kon komen. “Het is zeker mooi om weer terug te zijn”, vertelde hij met een glimlach. “Trainen doen we genoeg, maar dit is gewoon volledig anders wat betreft niveau en druk.”