Febvre wint, maar Herlings overtuigt in Axel

Een week voordat de GP van Letland wordt verreden en het seizoen weer in gang schiet, maakte de WK-leider zijn rentree in wedstrijdverband. Na een lichte hersenschudding besloot Herlings met KTM om rust te nemen. Mede daardoor kwam hij in de eerste van de twee oefenwedstrijden niet aan de start. Het was dan ook nog een vraagteken hoe Herlings ervoor zou staan, maar na de manches in de 500cc bestaat er geen twijfel meer over de vorm van de KTM-coureur.

500cc: Herlings domineert, valt en overtuigt

Herlings pakt de kopstart Photo by: Niek Fotografie

Tijdens de trainingsessies deed Herlings het nog rustig aan. ‘The Bullet’ reed de zevende tijd, maar gaf achteraf aan vooral geen risico’s te willen nemen terwijl het zo druk was op de baan. In de eerste manche pakte Herlings direct de kopstart, maar zag zijn uitstekende startpositie in rook opgaan door een rode vlag na een crash in de eerste bocht. Toen het starthek weer viel, herhaalde Herlings echter zijn kunstje. Vervolgens domineerde Herlings de wedstrijd en liet hij Romain Febvre en Jeremy Seewer meer dan tien seconden achter zich.

Mochten er nog twijfels hebben bestaan over de vorm van Herlings, dan waren die na de tweede manche helemaal verdwenen. Dit keer startte hij iets minder en crashte hij samen met Julien Lieber en Jeremy Seewer in de eerste bocht. Die mannen vielen voor hem en Herlings kon ze niet meer ontwijken. De motoren kwamen vast te zitten en zo lagen Herlings en Seewer mijlenver achter de leider, Romain Febvre.

Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Photo by: Niek Fotografie

Uiteindelijk zou Herlings bijna het hele veld inhalen. Hij bleef steken op de vijfde positie achter Febvre, een bijzonder sterke Brian Bogers, Arminas Jasikonis en Glenn Coldenhoff, die ten val kwam bij een inhaalactie op een achterblijver. Met name de inhaalacties op Calvin Vlaanderen (waar hij zo’n acht buitenbochten naast bleef rijden) en Seewer (wie hij op één van de bulten voorbij ‘scrubte’) waren zeer indrukwekkend. Uiteindelijk kwam Herlings slechts 4.4 seconden tekort op Febvre, die hij dus in de slotfase kon zien rijden.

In de daguitslag moest Herlings de zege aan Febvre laten. Coldenhoff werd met twee vierde plekken derde. Bogers eindigde door zijn sterke resultaat in de tweede manche als zesde, vlak voor een ijzersterk rijdende Calvin Vlaanderen.

250cc: Van de Moosdijk moet meerdere erkennen in Geerts

Jago Geerts, Yamaha Factory Racing Photo by: Niek Fotografie

In de opstapklasse stak de Vlaming Jago Geerts met kop en schouders boven de rest uit. De nummer twee uit de WK-stand is een begenadigd zandrijder en had in beide manches de koppositie al in de eerste ronde te pakken. Daarachter volgde het F&H Kawasaki-trio, waarvan Roan van de Moosdijk twee keer de minste start had, maar zich wel naar de tweede plek wist te werken.

In beide manches lag het tempo van Geerts echter te hoog voor Van de Moosdijk, die in de afgelopen periode genoeg tijd had om van zijn enkelbreuk te herstellen en dus helemaal fit het seizoen kan gaan hervatten. Zodoende, eindigde Geerts ook bovenaan in de daguitslag voor Van de Moosdijk en diens teamgenoot Mathys Boisrame, René Hofer en Mikkel Haarup.

Een andere opvallende naam in 250cc was die van Liam Everts. De zoon van recordkampioen Stefan rijdt dit jaar in het Europese 125cc-kampioenschap en daarnaast af en toe ook in het Europese 250cc-kampioenschap. Everts is echter nog wat klein van stuk en dat kwam enigszins tot uiting tussen de WK-rijders. Het grote talent eindigde uiteindelijk als achtste in de daguitslag.